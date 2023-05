Concert 84300 LES TAILLADES Taillades Catégories d’Évènement: Taillades

Concert
Mercredi 21 juin, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30
84300 LES TAILLADES

Fête de la musique aux Taillades, venez nombreux !

84300 LES TAILLADES
84300 Les Taillades
Taillades
84300
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les Carrières

Ce lieu est chargé d’histoire. Il est le témoin d’un passé où la pierre faisait vivre les Tailladais

(du Moyen Age jusqu’à la fin du XIXème siècle). Cette carrière faisait peut-être partie de la liste des 12 recensées en 1873 lors d’une demande de construction d’une gare à Bel Air.

On y accède en passant sous un pont en pierre de taille. Son exploitation fut menée de telle sorte qu’elle préservait le chemin d’accès au village, tout en renforçant son système défensif. Il ne reste aujourd’hui que les parois verticales de ses fronts de taille pour se souvenir … Cette carrière est devenue le Théâtre des Carrières. Chaque été de nombreux spectacles : concerts de jazz, de musique classique, théâtre, danse … donnent ainsi une nouvelle âme au vieux village. Quant aux autres carrières, elles sont des lieux de mémoire que l’on peut découvrir au hasard de promenades dans la colline. Parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

