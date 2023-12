Les week-ends truffés en Luberon 84120 Pertuis, 17 février 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 14:00:00

Nous vous proposons une expérience hors du temps pour découvrir ce produit du terroir.

Partez à la découverte de la truffière de la Maison Sube et dégustez le repas autour de la truffe du Chef Christophe Pulizzi au restaurant l’Olivier..

À la saison d’hiver, les trufficulteurs sortent leurs chiens truffiers et s’engouffrent au cœur des chênes. La promenade est agréable pour tous. La récolte est une histoire de confiance et de coopération entre les chiens et leur maître.

Les paniers se remplissent pendant que vos yeux profitent de ce spectacle captivant qu’offre ce décor provençal au pied du massif du Luberon.

Trois offres au choix :

– La formule Premium, découvrez ce diamant noir tant apprécié, lors d’un week-end dans le sud

de la France au cœur du Luberon.

– La formule Découverte, une journée d’excursion autour de la truffe, dans un cadre qui reflète la douceur de vivre en Provence.

– La formule gourmande, dégustez le diner autour de la truffe et profitez de la journée d’excursion.

Le programme est disponible sur notre site internet : sevanparchotel.com

EUR.

84120 914, route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme de Pertuis