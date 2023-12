EXPOSITION D’ANNE BRONNER 84 rue du Général Jordy – galerie (salle des fêtes) Abreschviller Catégories d’Évènement: Abreschviller

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 12:00:00 Anne Bronner, artiste aquarellée, a été invitée par Art’breschviller, à exposer à la galerie de la salle des fêtes d’Abreschviller. Elle y présentera les dernières pages de ses carnets de voyage. Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter des cartes postales, reproductions et originaux..

84 rue du Général Jordy – galerie (salle des fêtes)

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est

