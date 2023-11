Concert : TRÖMA invite Rorganic / Envy / DJ DRS / Gilib b2b Louis BTP 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 16 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’heure est venue de fêter nos péchés. Souffrir pour y remédier. Véritable théâtre purgatoire, La cartonnerie et Troma vous accueillent pour Expiation, soirée qui s’inscrit dans la lignée des events du collectif avec au programme :

Un invité de marque, Rorganic producteur de génie et véritable pépite de la techno industrielle, vous proposera un set remplie de kick aux allures sismiques et de violence à la douceur orgasmique.

Des injonctions festives : Fêtons l’audace et le désire avec Envy ; goûtons avec excès au sacrifice auditif de DJ DRS ; extériorisez vos sentiments les plus sombres face au B2B de GILIB et Louis BTP.

Mais aussi Résonance Dance et Eznis qui mettrons en scène L’envie, La gourmandise, La colère et l’orgueil lors d’un Dancing Show and Live painting inédit..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



The time has come to celebrate our sins. To suffer in order to remedy them. A veritable theater of purgatory, La Cartonnerie and Troma welcome you to Expiation, an evening that follows in the footsteps of the collective?s events:

A special guest, Rorganic, genius producer and veritable nugget of industrial techno, will present a set filled with seismic kick and orgasmic violence.

Festive injunctions: celebrate audacity and desire with Envy; overindulge in aural sacrifice with DJ DRS; express your darkest feelings with the B2B of GILIB and Louis BTP.

Then there’s Résonance Dance and Eznis, who will be showcasing envy, gluttony, anger and pride in a never-before-seen Dancing Show and Live painting.

Ha llegado el momento de celebrar nuestros pecados. De sufrir para remediarlos. Auténtico teatro del purgatorio, La Cartonnerie y Troma le dan la bienvenida a Expiación, una velada que sigue la estela de los eventos del colectivo, con un programa en el que :

Como invitado especial, Rorganic, genial productor y auténtica pepita de oro del techno industrial, ofrecerá un set repleto de patadas sísmicas y una violencia orgásmicamente suave.

Mandamientos festivos: celebra la audacia y el deseo con Envy; deléitate con el sacrificio sonoro de DJ DRS; desahoga tus sentimientos más oscuros con el B2B de GILIB y Louis BTP.

Además, Résonance Dance y Eznis mostrarán la envidia, la codicia, la ira y el orgullo en un nuevo espectáculo de Dancing Show y Live painting.

Die Zeit ist gekommen, unsere Sünden zu feiern. Leiden, um sie zu bereinigen. Der Abend steht ganz in der Tradition der Veranstaltungen des Kollektivs und bietet unter anderem folgendes Programm: :

Der Stargast Rorganic, ein genialer Produzent und ein wahrer Nugget des Industrial Techno, wird Ihnen ein Set voller Kicks mit seismischen Zügen und Gewalt mit orgasmischer Sanftheit präsentieren.

Festliche Aufforderungen: Feiern Sie die Kühnheit und das Verlangen mit Envy; genießen Sie das Höropfer von DJ DRS im Übermaß; machen Sie Ihren dunkelsten Gefühlen angesichts der B2B von GILIB und Louis BTP Luft.

Aber auch Résonance Dance und Eznis, die Neid, Völlerei, Zorn und Stolz in einer noch nie dagewesenen Dancing Show und einem Live-Painting in Szene setzen.

