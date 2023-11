Folie Douce #10 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 10 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’hiver est là, et la salle se transformera une fois de plus le temps d’un après-midi en un immense terrain de jeux pour les enfants et leurs parents. Du Floor jusqu’au Club, nos musiciens en herbe n’auront assurément pas le temps de s’ennuyer !

Au programme pour cette édition : un atelier créatif et végétal, un cours d’anglais en musique, des espaces de jeux, des paillettes, une boum endiablée, de quoi grignoter avec Holy Shot, et des chocolats par dizaines !

ATELIERS :

COURONNE DE NOEL avec Be Végétal

Un atelier fleuri, pour apprendre à réaliser une couronne végétale à partir de fleurs, d’eucalyptus, de branchage, de feuillage tropical, ou encore d’éléments naturels !

A partir de 6 ans – 4 sessions de 45 min – 6 enfants par session /

Inscriptions sur place

SING WITH ME avec Happy Bees

En partenariat avec l’école d’anglais Happy Bees, cet atelier permettra aux kids de s’initier à la langue de Shakespeare à travers le refrain d’une comptine ou d’une chanson de Noël.

4 sessions de 45 min – 6 enfants pas session / Inscriptions sur place

14h : 6-10 ans

15h : 6-10 ans

16h : 3-6 ans

17h : 3-6 ans

LA COUR DE RÉCRÉ

Besoin d’une pause entre deux ateliers ? Pas de soucis, vous pourrez découvrir tout au long de l’après-midi de nombreux jeux vidéo et bornes d’arcades mis à disposition des petits et des grands grâce à INGAMING PHIL.

Accès libre

Et pour les plus manuels, l’équipe de BRICKS4KIDS sera présente et permettra aux petits et aux grands de laisser s’exprimer leur créativité grâce aux nombreux Lego® mis à leur disposition !

A partir de 3 ans

Accès libre

BOOM DES KIDS

Pour cette édition hivernale, la boum des kids fera son grand retour et permettra aux petits comme aux grands de se déhancher sur le dancefloor du Club en compagnie de l’artiste Gustine !

De 15h à 17h – Tout public – accès libre

AU FLOOR

Elles vous avaient manqué, les paillettes font leur come back hivernal et viendront faire briller les kids toute l’après-midi sur le dancefloor !

Et pour parfaire ce programme, quoi de mieux que les gourmandises d’Holy Shot et un photobooth de Noël afin d’immortaliser ce moment inoubliable !

De 14h à 18h – Tout public.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Winter is here, and the hall will once again be transformed for an afternoon into a huge playground for children and their parents. From the Floor to the Club, our budding musicians will certainly have no time to get bored!

On the program for this year?s event: a creative and plant-based workshop, a musical English course, play areas, glitter, a wild party, snacks with Holy Shot, and chocolates by the dozen!

WORKSHOPS :

CHRISTMAS WREATH with Be Végétal

A floral workshop to learn how to make a plant wreath from flowers, eucalyptus, branches, tropical foliage or natural elements!

Ages 6 and up ? 4 sessions of 45 min ? 6 children per session ?

On-site registration

SING WITH ME with Happy Bees

In partnership with English school Happy Bees, this workshop will introduce kids to the language of Shakespeare through the chorus of a nursery rhyme or Christmas song.

4 sessions of 45 min ? 6 children per session / On-site registration

2pm: 6-10 years

3pm : 6-10 yrs

4pm : 3-6 yrs

5pm : 3-6 yrs

THE PLAYGROUND

Need a break between two workshops? Don’t worry, all afternoon long you’ll be able to discover a wide range of video games and arcade terminals available to young and old alike, thanks to INGAMING PHIL.

Free access

And for the more manual types, the BRICKS4KIDS team will be on hand to let young and old express their creativity with the many Lego® available!

Ages 3 and up

Free access

BOOM DES KIDS

For this winter edition, the Kids’ Boom will be making a comeback, allowing young and old alike to sway to the Club’s dancefloor in the company of artist Gustine!

From 3pm to 5pm ? All public – free access

AT THE FLOOR

You’ve missed them, but now the glitter is making a winter comeback, and kids will be shining all afternoon on the dancefloor!

And to complete the program, what better way to immortalize this unforgettable moment than with treats from Holy Shot and a Christmas photobooth!

From 2pm to 6pm ? Open to all

El invierno ya está aquí, y el recinto volverá a transformarse por una tarde en un enorme parque infantil para los niños y sus padres. Desde el Suelo hasta el Club, ¡nuestros músicos en ciernes no tendrán tiempo de aburrirse!

En el programa de este año: un taller creativo y vegetal, una clase de música inglesa, zonas de juego, purpurina, una fiesta salvaje, meriendas con Holy Shot y ¡chocolates por docenas!

TALLERES :

TRATAMIENTO NAVIDEÑO con Be Végétal

¡Un taller floral para aprender a realizar una corona vegetal utilizando flores, eucaliptos, ramas, follaje tropical o elementos naturales!

Para niños a partir de 6 años ? 4 sesiones de 45 min ? 6 niños por sesión ?

Inscripción in situ

CANTA CONMIGO con Happy Bees

En colaboración con la escuela de inglés Happy Bees, este taller introducirá a los niños en la lengua de Shakespeare a través del estribillo de una canción infantil o navideña.

4 sesiones de 45 min ? 6 niños por sesión / Inscripción in situ

14h: 6-10 años

15h: 6-10 años

16h: 3-6 años

17h: 3-6 años

LA ZONA DE JUEGO

¿Necesitas un descanso entre dos talleres? No te preocupes, INGAMING PHIL dispone de un montón de videojuegos y terminales arcade para que pequeños y mayores disfruten durante toda la tarde.

Acceso gratuito

Y para los más prácticos, el equipo de BRICKS4KIDS estará a su disposición para que pequeños y mayores expresen su creatividad con los numerosos Lego® disponibles

A partir de 3 años

Acceso gratuito

BOOM PARA NIÑOS

En esta edición de invierno, vuelve el boom de los niños, para que grandes y pequeños bailen en la pista del Club en compañía del artista Gustine

De 15:00 a 17:00 ? Todas las edades – entrada gratuita

EN LA PISTA

Puede que te los hayas perdido, pero la purpurina vuelve en invierno y hará bailar a los niños toda la tarde

Y para completar el programa, ¡qué mejor manera de inmortalizar este momento inolvidable que con golosinas de Holy Shot y un photobooth navideño!

De 14:00 a 18:00 h ? Abierto a todos

Der Winter ist da und die Halle wird sich wieder einmal für einen Nachmittag in einen riesigen Spielplatz für Kinder und ihre Eltern verwandeln. Vom Floor bis zum Club wird es unseren Nachwuchsmusikern bestimmt nicht langweilig werden!

Auf dem Programm stehen diesmal: ein Kreativ- und Pflanzenworkshop, ein Englischkurs mit Musik, Spielplätze, Glitzer, eine wilde Party, Snacks von Holy Shot und Schokolade im Dutzend!

ATELIERS :

WEIHNACHTSKRONE mit Be Végétal

Ein blumiger Workshop, um zu lernen, wie man einen Pflanzenkranz aus Blumen, Eukalyptus, Zweigen, tropischem Laub oder auch natürlichen Elementen herstellt!

Ab 6 Jahren ? 4 Sitzungen à 45 min ? 6 Kinder pro Sitzung /

Anmeldung vor Ort

SING WITH ME mit Happy Bees

In Zusammenarbeit mit der Englischschule Happy Bees bietet dieser Workshop den Kindern die Möglichkeit, sich mit der Sprache Shakespeares vertraut zu machen, indem sie den Refrain eines Kinderreims oder eines Weihnachtsliedes singen.

4 Sitzungen à 45 min ? 6 Kinder pro Sitzung / Anmeldung vor Ort

14 Uhr: 6-10 Jahre

15 Uhr: 6-10 Jahre

16 Uhr: 3-6 Jahre

17 Uhr: 3-6 Jahre

DER SCHULHOF

Brauchen Sie eine Pause zwischen zwei Workshops? Keine Sorge, Sie können den ganzen Nachmittag lang zahlreiche Videospiele und Arcade-Terminals entdecken, die dank INGAMING PHIL für Groß und Klein zur Verfügung stehen.

Freier Zugang

Und für die handwerklich Begabten gibt es das Team von BRICKS4KIDS, das Groß und Klein die Möglichkeit bietet, ihre Kreativität mithilfe von Lego® zu entfalten

Ab 3 Jahren

Freier Zugang

BOOM DES KIDS

In dieser Winterausgabe kehrt die Boum des Kids zurück und ermöglicht es Groß und Klein, auf dem Dancefloor des Clubs in Begleitung des Künstlers Gustine die Hüften zu schwingen!

Von 15 Uhr bis 17 Uhr ? Alle Altersgruppen – freier Zugang

AU FLOOR

Sie haben sie vermisst, die Pailletten feiern ihr winterliches Comeback und bringen die Kids den ganzen Nachmittag auf dem Dancefloor zum Glänzen!

Und um das Programm zu vervollständigen, gibt es nichts Besseres als die Leckereien von Holy Shot und eine weihnachtliche Fotobox, um diesen unvergesslichen Moment festzuhalten!

Von 14 Uhr bis 18 Uhr ? Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-11-22 par ADT de la Marne