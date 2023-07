Concert : Hoshi + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 9 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Hoshi en tournée en 2023 !

Hoshi revient pour une tournée exceptionnelle en novembre et décembre 2023. Elle sillonnera la France pour 12 dates à la rencontre de son public..

84 Rue du Docteur Lemoine La cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Hoshi on tour in 2023!

Hoshi returns for an exceptional tour in November and December 2023. She’ll be criss-crossing France for 12 dates to meet her public.

Hoshi de gira en 2023

Hoshi vuelve para una gira excepcional en noviembre y diciembre de 2023. Recorrerá Francia durante 12 fechas para encontrarse con sus fans.

Hoshi auf Tournee im Jahr 2023!

Hoshi kehrt im November und Dezember 2023 für eine außergewöhnliche Tournee zurück. Sie wird für 12 Termine quer durch Frankreich reisen, um ihr Publikum zu treffen.

