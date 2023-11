Concert : GOGO PENGUIN « Everything Is Going To Be OK Tour 2023 » 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 5 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le trio de break-beat GOGO PENGUIN est de retour avec son nouvel album « Everything Is Going to Be OK ». Débordant de l’optimisme des nouveaux départs, avec un nouveau batteur, une nouvelle maison de disques et un son subtilement mis à jour et développé, le groupe inaugure une ère plus libérée sur le plan sonore.

« Everything Is Going to Be OK » est né au cours d’une période difficile pour le groupe, marquée par des pertes et des deuils personnels profonds, pendant laquelle le studio s’est présenté comme un sanctuaire à l’écart de la vie réelle. Le projet qui en résulte tire sa force d’une compréhension et d’une empathie partagées. À travers nos épreuves, ensemble, nous en sortirons plus forts ; tout ira bien..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Break-beat trio GOGO PENGUIN are back with their new album « Everything Is Going to Be OK ». Brimming with the optimism of new beginnings, with a new drummer, a new record label and a subtly updated and developed sound, the band ushers in a more sonically liberated era.

« Everything Is Going to Be OK » was born during a difficult period for the band, marked by deep personal loss and grief, during which the studio presented itself as a sanctuary from real life. The resulting project draws its strength from a shared understanding and empathy. Through our trials, together we will emerge stronger; all will be well.

El trío de break-beat GOGO PENGUIN regresa con su nuevo álbum « Everything Is Going to Be OK ». Rebosante del optimismo de los nuevos comienzos, con un nuevo batería, un nuevo sello discográfico y un sonido sutilmente actualizado y desarrollado, la banda inaugura una era más liberada desde el punto de vista sonoro.

« Everything Is Going to Be OK » nació durante un periodo difícil para la banda, marcado por profundas pérdidas y duelos personales, durante el cual el estudio se presentó como un santuario de la vida real. El proyecto resultante extrae su fuerza de una comprensión y empatía compartidas. A través de nuestras pruebas, juntos saldremos fortalecidos; todo irá bien.

Das Breakbeat-Trio GOGO PENGUIN ist mit seinem neuen Album « Everything Is Going to Be OK » zurück. Überschäumend vor Neuanfangsoptimismus, mit einem neuen Schlagzeuger, einer neuen Plattenfirma und einem subtil aktualisierten und weiterentwickelten Sound, läutet die Band eine klanglich befreite Ära ein.

« Everything Is Going to Be OK » entstand in einer für die Band schwierigen Zeit, die von tiefen persönlichen Verlusten und Trauer geprägt war und in der sich das Studio als Zufluchtsort abseits des realen Lebens darstellte. Das daraus entstandene Projekt schöpft seine Kraft aus geteiltem Verständnis und Empathie. Wir werden gemeinsam durch unsere Prüfungen hindurchgehen und gestärkt daraus hervorgehen; alles wird gut werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Reims