Concert : Georgio + Aupinard 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 1 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Après un Zénith de Paris complet en mai 2023, GEORGIO est en tournée pour défendre « Années Sauvages », son nouvel album avec des featuring de Yoa, PLK et Josman, et sera de passage à La Cartonnerie le 1er décembre dans le cadre du festival Charabia.

Dans le cadre du Charabia Festival..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



After a sold-out Paris Zenith in May 2023, GEORGIO is on tour to defend « Années Sauvages », his new album featuring Yoa, PLK and Josman, and will be at La Cartonnerie on December 1 as part of the Charabia festival.

As part of the Charabia Festival.

Tras agotar las entradas para el Zénith de París en mayo de 2023, GEORGIO está de gira en apoyo de « Années Sauvages », su nuevo álbum en el que participan Yoa, PLK y Josman, y estará en La Cartonnerie el 1 de diciembre como parte del festival Charabia.

En el marco del festival Charabia.

Nach einem ausverkauften Zénith de Paris im Mai 2023 ist GEORGIO auf Tour, um « Années Sauvages », sein neues Album mit Features von Yoa, PLK und Josman, zu verteidigen. Am 1. Dezember wird er im Rahmen des Festivals Charabia in La Cartonnerie zu Gast sein.

Im Rahmen des Charabia Festivals

Mise à jour le 2023-10-23 par ADT de la Marne