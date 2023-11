Dames Session 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 28 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Dames Session, qu’est-ce que c’est ? C’est une « jam » ou un « bœuf » réservé aux femmes et minorités de genre qui pratiquent le chant et/ou un instrument : tout type de pratique est le bienvenu, il n’y a pas de niveau requis, le but est de pouvoir jouer sans prise de tête, dans un esprit bienveillant, avec des artistes de tous horizons artistiques.

Pour vous proposer cet évènement inédit à Reims, la Cartonnerie s’associe avec l’artiste Lucie Joy qui, en activiste reconnue de la scène locale, animera la soirée dans la bonne humeur. Précisons enfin que dans le public tout le monde est le bienvenu pour assister à cette première !

Batterie, amplis et clavier à disposition sur place.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Dames Session, what is it? It’s a « jam » or « jam » reserved for women and gender minorities who sing and/or play an instrument: any type of practice is welcome, there’s no level required, the aim is to be able to play in a no-holds-barred, benevolent spirit, with artists from all artistic horizons.

To bring you this first-of-its-kind event in Reims, La Cartonnerie has teamed up with artist Lucie Joy, a well-known activist on the local scene, who will host the evening in good spirits. And everyone in the audience is welcome to attend this premiere!

Drums, amps and keyboard available on site

¿Qué es la Dames Session? Es una jam o sesión de improvisación reservada a mujeres y minorías de género que cantan y/o tocan un instrumento: todo tipo de práctica es bienvenida, no se exige ningún nivel, el objetivo es poder tocar en un ambiente distendido y amistoso con artistas de todos los orígenes artísticos.

Para ofrecerle este acontecimiento único en Reims, La Cartonnerie se ha asociado con la artista Lucie Joy, conocida militante de la escena local, que animará la velada con buen humor. Todos los asistentes están invitados a participar

Batería, amplificadores y teclado disponibles in situ

Dames Session, was ist das? Es handelt sich um eine « Jam » oder ein « B?uf », das Frauen und Minderheiten vorbehalten ist, die singen und/oder ein Instrument spielen: Alle Arten von Gesang sind willkommen, es gibt kein bestimmtes Niveau, das Ziel ist es, ohne Kopfzerbrechen in einem wohlwollenden Geist mit Künstlern aller künstlerischen Horizonte spielen zu können.

Um Ihnen dieses in Reims noch nie dagewesene Ereignis zu bieten, arbeitet La Cartonnerie mit der Künstlerin Lucie Joy zusammen, die als anerkannte Aktivistin der lokalen Szene den Abend mit guter Laune gestalten wird. Das Publikum ist herzlich eingeladen, bei dieser Premiere dabei zu sein!

Schlagzeug, Verstärker und Keyboard stehen vor Ort zur Verfügung

Mise à jour le 2023-11-22 par ADT de la Marne