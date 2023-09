Concert : Hervé + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 25 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, HERVÉ est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré ‘Révélation masculine’ aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album ‘Hyper’ puis une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nouveau les formats avec un nouvel album magnétique et lumineux, à la fois intemporel et générationnel.

Regarder en soi pour mieux appréhender le monde alentour.

Douter pour mieux trouver la confiance, force de caractère, abnégation, danser, chanter, faire corps avec ses rêves. Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Énergie toujours palpable en chaque note et un mantra ancré au plus profond : tout ira mieux demain.

L’album sortira au printemps 2023 et sera défendu en tournée dès le mois d’avril..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

84 Rue du Docteur Lemoine LA CARTONNERIE

Reims 51100 Marne Grand Est



Able to transform banal reality into poetic fiction, HERVÉ is a personality apart in the musical landscape. Crowned « Révélation masculine » at the 2021 Victoires de la Musique awards with his first album, « Hyper », followed by a marathon tour of over 150 dates, Hervé once again explodes formats with a magnetic and luminous new album, both timeless and generational.

Look inside yourself to better understand the world around you.

To doubt in order to find confidence, strength of character, self-sacrifice, to dance, to sing, to be one with one’s dreams. Electronic pulse, pop hedonism, heritage of urban and popular culture, Hervé goes beyond the expected. His energy is palpable in every note, and his mantra is rooted deep down: tomorrow will be better.

The album will be released in spring 2023 and will be on tour from April onwards.

Capaz de transformar la realidad banal en ficción poética, HERVÉ es una personalidad aparte en el panorama musical. Coronado « Mejor Revelación Masculina » en los premios Victoires de la Musique 2021 con su primer álbum, « Hyper », seguido de una gira maratoniana de más de 150 fechas, Hervé vuelve a hacer estallar los formatos con un nuevo álbum magnético y luminoso, atemporal y generacional.

Mira en tu interior para comprender mejor el mundo que te rodea.

Dudar para encontrar confianza, fuerza de carácter, abnegación, bailar, cantar, ser uno con tus sueños. Pulso electrónico, hedonismo pop, herencia de la cultura urbana y popular, Hervé va más allá de lo esperado. Su energía es palpable en cada nota, y su mantra está profundamente arraigado: mañana será mejor.

El álbum se publicará en la primavera de 2023, y saldrá de gira en abril.

Mit seiner Fähigkeit, eine banale Realität in eine poetische Fiktion zu verwandeln, ist HERVÉ eine ganz besondere Persönlichkeit in der Musiklandschaft. Hervé, der mit seinem Debütalbum Hyper bei den Victoires de la Musique 2021 zum « Révélation masculine » gekürt wurde und anschließend eine Marathon-Tournee mit über 150 Terminen absolvierte, sprengt mit seinem neuen, magnetischen und leuchtenden Album, das zeitlos und generationsübergreifend ist, erneut alle Formate.

Ein Blick in sich selbst, um die Welt um sich herum besser zu verstehen.

Zweifeln, um besser Vertrauen zu finden, Charakterstärke, Selbstverleugnung, tanzen, singen, eins werden mit seinen Träumen. Elektronischer Puls, Pop-Hedonismus, Erbe der städtischen und populären Kultur – Hervé übertrifft das Erwartete. Die Energie ist in jeder Note spürbar und das Mantra ist tief verankert: Morgen wird alles besser.

Das Album wird im Frühjahr 2023 erscheinen und ab April auf Tournee gehen.

Mise à jour le 2023-09-06 par ADT de la Marne