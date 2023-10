Soirée Découverte : Jeanne Bonjour + Oscar Les Vacances + Martin Luminet + San-Nom 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 24 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Tout part de la fissure. JEANNE prend le temps de sortir de son corps et d’analyser, comprendre ce qui la touche, ce qu’elle a envie de transmettre. Originaire de Rennes, la jeune auteure-compositrice-interpre`te de´voile un univers subtilement dansant et me´lancolique, inspire´ par la chanson franc¸aise aux apparences d’un E´tienne Daho ou d’une Catherine Ringer.

Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar. Signé chez Ovastand en 2020, le chanteur et multi-instrumentiste OSCAR LES VACANCES, s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop.

À l’écoute des cinq titres de l’EP de MARTIN LUMINET, « Monstre », sorti à la fin du printemps 2021, la sensation d’un saut en chute libre, de secousses viscérales, de failles assumées, de mots braconnés à l’état brut. Regard à la fois clinique, empathique, implacable à l’égard de lui-même. Une lucidité couperet doublée d’un bel équilibre entre spoken word fiévreux à froid, production généreuse à la fois souple et sous tension et refrains épiques. Sensible, sans un gramme de sensiblerie et d’apitoiement, traversé par l’impudeur consolatrice de Barbara, la colère saine d’Odezenne, la conscience tranchante du rappeur Youssoupha.

Un quotidien pour penser un disque. SAN-NOM construit le déroulé cohérent de son histoire. Un début noir à l’humour cinglant, tout de rouge vêtu, énervé des uns et de tous les autres, révolté de son temps. Le cocktail du rap qui frappe: flinguer le monde en rimes, jurer un peu, caser du sexe dans le texte. Provoquer sans complexe, rire de tout. Puis une deuxième partie où l’artiste jusque-là tapi derrière, se laisse aller à découvert, en admettant qu’il n’est pas mieux que son inventaire.

Dans le cadre du Charabia Festival.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Everything starts from the crack. JEANNE takes the time to get out of her body and analyze and understand what moves her, what she wants to convey. Hailing from Rennes, the young singer-songwriter unveils a subtly danceable and me’lancolic universe, inspired by the French chanson of E’tienne Daho or Catherine Ringer.

If Philippe Katerine and Jean Ferrat had a son, his name would be Oscar. Signed to Ovastand in 2020, singer and multi-instrumentalist OSCAR LES VACANCES is part of the new electro-pop wave.

Listening to the five tracks of MARTIN LUMINET?s EP, « Monstre », released in late spring 2021, you get the sensation of a free-fall, of visceral jolts, assumed flaws, words poached in their raw state. A clinical, empathetic and implacable look at himself. Cutting-edge lucidity coupled with a fine balance between coldly feverish spoken word, generous production that’s both supple and taut, and epic refrains. Sensitive, without an ounce of sentimentality or self-pity, with the consoling shamelessness of Barbara, the healthy anger of Odezenne and the razor-sharp conscience of rapper Youssoupha.

A daily routine for thinking up a record. SAN-NOM builds a coherent story. A black beginning with scathing humor, all dressed in red, angry at some and all, revolted by the times. The cocktail of rap that strikes: flinging the world in rhyme, swearing a little, putting sex in the text. Uninhibitedly provocative, laughing at everything. Then comes the second part, in which the artist, hitherto lurking in the background, lets himself be discovered, admitting that he’s no better than his inventory.

As part of the Charabia Festival

Todo empieza por la grieta. JEANNE se toma el tiempo necesario para salir de su cuerpo y analizar y comprender lo que le conmueve, lo que quiere transmitir. Procedente de Rennes, la joven cantautora desvela un universo sutilmente bailable y me’lancólico, inspirado en la chanson francesa de E?tienne Daho y Catherine Ringer.

Si Philippe Katerine y Jean Ferrat tuvieran un hijo, se llamaría Oscar. Firma con Ovastand en 2020, el cantante y multi-instrumentista OSCAR LES VACANCES forma parte de la nueva ola del electro pop.

Al escuchar los cinco temas del EP « Monstre » de MARTIN LUMINET, publicado a finales de la primavera de 2021, se tiene la sensación de caída libre, de sacudidas viscerales, de defectos aceptados, de palabras escalfadas en estado bruto. Una mirada clínica, empática e implacable sobre sí mismo. Una lucidez afilada como una cuchilla, un fino equilibrio entre la palabra hablada, fría y febril, una producción generosa, a la vez flexible y tensa, y estribillos épicos. Sensible, sin un ápice de sentimentalismo ni autocompasión, con la desvergüenza consoladora de Barbara, la sana cólera de Odezenne y la conciencia afilada del rapero Youssoupha.

Una vida cotidiana para idear un disco. SAN-NOM construye el desarrollo coherente de su historia. Un comienzo negro con un sentido del humor mordaz, todos vestidos de rojo, enfadados con unos y con otros, revueltos por los tiempos que corren. Es un cóctel de rap que pega fuerte: un mundo rimado, lleno de palabrotas y sexualmente cargado. Provocar sin complejos, reírse de todo. Luego viene la segunda parte, en la que el artista, hasta ahora al acecho en un segundo plano, se deja descubrir, admitiendo que no es mejor que su inventario.

En el marco del Festival Charabia

Alles beginnt mit einem Riss. JEANNE nimmt sich die Zeit, aus ihrem Körper herauszutreten und zu analysieren, zu verstehen, was sie bewegt und was sie weitergeben möchte. Die aus Rennes stammende junge Autorin, Komponistin und Interpretin verschleiert ein subtil tänzerisches und me’lancolisches Universum, das vom französischen Chanson inspiriert ist, das wie ein E’tienne Daho oder eine Catherine Ringer aussieht.

Wenn Philippe Katerine und Jean Ferrat einen Sohn hätten, würde er Oscar heißen. Der Sänger und Multiinstrumentalist OSCAR LES VACANCES, der 2020 bei Ovastand unter Vertrag genommen wurde, ist Teil der neuen Elektro-Pop-Welle.

Wenn man sich die fünf Titel von MARTIN LUMINETs EP « Monstre » anhört, die im späten Frühjahr 2021 veröffentlicht wurde, hat man das Gefühl eines Sprunges im freien Fall, von viszeralen Erschütterungen, angenommenen Verwerfungen und gewilderten Worten in ihrem Rohzustand. Ein klinischer, empathischer und unerbittlicher Blick auf sich selbst. Eine messerscharfe Klarheit, gepaart mit einem schönen Gleichgewicht zwischen fiebrig-kaltem Spoken Word, einer großzügigen Produktion, die gleichzeitig geschmeidig und unter Spannung ist, und epischen Refrains. Einfühlsam, ohne ein Gramm Sentimentalität oder Selbstmitleid, mit der tröstlichen Schamlosigkeit von Barbara, der gesunden Wut von Odezenne und dem scharfen Gewissen des Rappers Youssoupha.

Ein Alltag, um über eine Platte nachzudenken. SAN-NOM baut den kohärenten Ablauf seiner Geschichte auf. Ein schwarzer Anfang mit bitterem Humor, ganz in Rot gekleidet, wütend auf die einen und auf alle anderen, ein Revoluzzer seiner Zeit. Der Cocktail des Rap, der auffällt: in Reimen auf die Welt schießen, ein bisschen fluchen, Sex in den Text einbauen. Ohne Komplexe provozieren, über alles lachen. Dann ein zweiter Teil, in dem der Künstler, der sich bislang hinter der Bühne versteckt hatte, sich entblößt und zugibt, dass er nicht besser ist als sein Inventar.

Im Rahmen des Charabia Festivals

Mise à jour le 2023-10-23 par ADT de la Marne