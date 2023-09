Concert : Barcella + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Concert : Barcella + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 22 novembre 2023, Reims. Reims,Marne .

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

84 Rue du Docteur Lemoine LA CARTONNERIE

Reims 51100 Marne Grand Est

Mise à jour le 2023-09-06 par ADT de la Marne Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu 84 Rue du Docteur Lemoine Adresse 84 Rue du Docteur Lemoine LA CARTONNERIE Ville Reims Departement Marne Lieu Ville 84 Rue du Docteur Lemoine Reims latitude longitude 49.26816;4.03588

84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/