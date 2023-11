Concert : Pomme + Ysé + Czesare 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 21 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

POMME :

Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, POMME s’attèle à l’écriture des titres de l’album « Consolation », qui succèdera à son deuxième album « Les Failles », paru en 2019, et acclamé depuis.

Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement signée Claire Pommet.

Si « Les Failles » marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, « Consolation » s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la « Consolation » est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme.

Dans le cadre du Charabia Festival..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



APPLE:

While winning the Female Artist award at the Victoires de la Musique awards in February 2021, POMME is busy writing tracks for the album « Consolation », the successor to her acclaimed second album « Les Failles », released in 2019.

Oscillating between the desire to talk about her childhood and the women who inspire her, the two subjects intertwine logically in this new work entirely signed by Claire Pommet.

If « Les Failles » marked a strong emancipation for Pomme, who set herself up as the sole author and composer of her record, « Consolation » stands out as an even higher step taken by the artist and producer, confident and determined to prove that her resources are far from exhausted. A work of convoluted charm, « Consolation » is a joy that necessarily comes from sorrow, and from its beautiful ashes, Pomme is reborn.

As part of the Charabia Festival.

APPLE :

Mientras gana el premio de Artista Femenina en los premios Victoires de la Musique en febrero de 2021, POMME está ocupada escribiendo los temas del álbum « Consolation », que será la continuación de su aclamado segundo álbum « Les Failles », publicado en 2019.

Oscilando entre el deseo de hablar de su infancia y de las mujeres que la inspiran, ambos temas se entrelazan lógicamente en este nuevo trabajo escrito íntegramente por Claire Pommet.

Si « Les Failles » supuso una fuerte emancipación para Pomme, que se erigió en única autora y compositora de su disco, « Consolation » es un paso aún más alto dado por la artista y productora, segura y decidida a demostrar que sus recursos están lejos de agotarse. Obra de enrevesado encanto, « Consolation » es una alegría que nace necesariamente del dolor, y de sus hermosas cenizas renace Pomme.

En el marco del Festival Charabia.

AMPFEL :

Während sie bei den Victoires de la Musique im Februar 2021 den Preis als weibliche Künstlerin gewinnt, widmet sich POMME dem Songwriting für das Album « Consolation », das auf ihr 2019 erschienenes und seitdem gefeiertes zweites Album « Les Failles » folgen wird.

Schwankend zwischen dem Wunsch, über ihre Kindheit und Frauen, die sie inspirieren, zu sprechen, verflechten sich die beiden Themen logischerweise in diesem neuen Werk, das vollständig aus der Feder von Claire Pommet stammt.

Während « Les Failles » zweifellos eine starke Emanzipation von Pommet markierte, die sich als alleinige Autorin und Komponistin ihres Albums etablierte, ist « Consolation » eine noch höhere Stufe, die die Künstlerin und Produzentin mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit erklimmt, um zu beweisen, dass ihre Ressourcen noch lange nicht erschöpft sind. Das Werk « Consolation », das einen alamierenden Charme hat, ist eine Freude, die notwendigerweise aus einem Schmerz entsteht, und aus seiner schönen Asche wird Pommet wiedergeboren.

Im Rahmen des Charabia Festivals.

