Exposition : Selfiction de Camille Baczynski 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 21 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

SELFICTION est une exposition qui interroge nos identités, et comment nous les montrons au monde.

À travers le prisme de la pratique du « selfie miroir », l’artiste CAMILLE BACZYNSKI questionne notre façon de nous voir mais également de nous représenter aux autres. Les tableaux sont créés à partir de photos envoyées à l’artiste en respectant un protocole autour du selfie miroir. Cette exposition est une exposition interactive. Imaginée pour interroger le spectateur, elle le plonge directement à se positionner comme acteur de celle-ci.

Le vernissage a lieu le mardi 21 novembre dans le cadre de l’ouverture du Charabia Festival..

2023-11-21 fin : 2023-12-19 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



SELFICTION is an exhibition that questions our identities, and how we show them to the world.

Through the prism of the « mirror selfie », artist CAMILLE BACZYNSKI questions how we see ourselves, and how we represent ourselves to others. The paintings are created from photos sent to the artist in accordance with a mirror selfie protocol. This is an interactive exhibition. Designed to question the viewer, it plunges him or her directly into the role of actor in the exhibition.

The vernissage takes place on Tuesday, November 21, as part of the opening of the Charabia Festival.

SELFICTION es una exposición que cuestiona nuestras identidades y cómo las mostramos al mundo.

A través del prisma del selfie en el espejo, la artista CAMILLE BACZYNSKI cuestiona la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos representamos ante los demás. Los cuadros se crean a partir de fotos enviadas a la artista siguiendo un protocolo de selfie en el espejo. Se trata de una exposición interactiva. Diseñada para interpelar al espectador, le sumerge directamente en el papel de actor de la exposición.

La inauguración tendrá lugar el martes 21 de noviembre, en el marco de la apertura del Festival Charabia.

SELFICTION ist eine Ausstellung, die unsere Identitäten hinterfragt und wie wir sie der Welt zeigen.

Durch das Prisma der Praxis des « Spiegel-Selfies » hinterfragt die Künstlerin CAMILLE BACZYNSKI die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, aber auch wie wir uns anderen gegenüber darstellen. Die Gemälde werden anhand von Fotos erstellt, die der Künstlerin nach einem Protokoll rund um das Spiegelselfie zugeschickt werden. Diese Ausstellung ist eine interaktive Ausstellung. Sie wurde konzipiert, um den Betrachter zu befragen, und fordert ihn direkt auf, sich als Akteur in ihr zu positionieren.

Die Vernissage findet am Dienstag, den 21. November im Rahmen der Eröffnung des Charabia Festivals statt.

