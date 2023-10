Concert : Fucked Up + 1ère Partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 15 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

FUCKED UP s’est formé à Toronto en 2002, entre amis de lycée influencés par des groupes hardcore de la première et de la deuxième vague comme Minor Threat et NOFX. Fucked Up s’est hissé au rang de groupe culte de la scène punk hardcore grâce à leur envergure épique, des albums conceptuels ou encore des concerts de 12 heures. À leur univers musical punk et foutraque, s’ajoute désormais leur nouvel album « One Day ». Écrit et enregistré en l’espace d’une journée, « One Day » est l’un des disques les plus énergiques et les plus complexes de toute la carrière du groupe qui s’est reconnecté à l’essence et l’urgence de leur processus créatif. Les guitares sonnent comme des monuments s’élevant vers le ciel, atteignant des niveaux vertigineux et incandescents tout en conservant une clarté mélodique passionnante. C’est un travail de confiance indéniable de la part d’un groupe qui continue d’opérer au sommet de son art, faisant de la musique qui s’incruste obstinément dans votre cerveau et dans votre cœur..

2023-11-15

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



FUCKED UP was formed in Toronto in 2002 by a group of high-school friends influenced by first- and second-wave hardcore bands such as Minor Threat and NOFX. Fucked Up has become a cult band on the hardcore punk scene, thanks to their epic scope, conceptual albums and 12-hour concerts. Now they’ve added their new album « One Day » to their crazy punk musical universe. Written and recorded in the space of a day, « One Day » is one of the most energetic and complex records of the band?s entire career, as they reconnect with the essence and urgency of their creative process. The guitars sound like soaring monuments, reaching dizzying, incandescent heights while retaining a thrilling melodic clarity. It’s an undeniable work of confidence from a band that continues to operate at the top of its game, making music that stubbornly sticks in your brain and in your heart.

FUCKED UP se formó en Toronto en 2002 por un grupo de amigos del instituto influenciados por bandas de hardcore de primera y segunda ola como Minor Threat y NOFX. Fucked Up se han convertido en una banda de culto en la escena hardcore punk gracias a su alcance épico, sus álbumes conceptuales y sus conciertos de 12 horas. Ahora han añadido su nuevo álbum, One Day, a su alocado universo musical punk. Escrito y grabado en el espacio de un día, ‘One Day’ es uno de los discos más enérgicos y complejos de toda la carrera de la banda, reconectándoles con la esencia y la urgencia de su proceso creativo. Las guitarras suenan como monumentos elevados, alcanzando alturas vertiginosas e incandescentes al tiempo que conservan una claridad melódica emocionante. Es un trabajo de innegable confianza de una banda que sigue operando en la cima de su juego, haciendo música que se pega obstinadamente en tu cerebro y en tu corazón.

FUCKED UP wurde 2002 in Toronto von Highschool-Freunden gegründet, die von Hardcore-Bands der ersten und zweiten Welle wie Minor Threat und NOFX beeinflusst waren. Fucked Up haben sich dank ihrer epischen Größe, ihrer Konzeptalben und ihrer 12-stündigen Konzerte zu einer Kultband der Hardcore-Punk-Szene entwickelt. Zu ihrer punkigen und verrückten Musikwelt gesellt sich nun ihr neues Album « One Day ». One Day » wurde innerhalb eines Tages geschrieben und aufgenommen und ist eine der energiegeladensten und komplexesten Platten in der Karriere der Band, die sich wieder mit der Essenz und der Dringlichkeit ihres kreativen Prozesses verbunden hat. Die Gitarren klingen wie Monumente, die in den Himmel ragen und schwindelerregende, glühende Höhen erreichen, während sie gleichzeitig eine aufregende melodische Klarheit bewahren. Es ist eine unbestreitbare Vertrauensleistung einer Band, die weiterhin auf dem Höhepunkt ihres Könnens operiert und Musik macht, die sich hartnäckig in Ihr Gehirn und Ihr Herz einnistet.

