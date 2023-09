Concert : The Wytches + 1ère Partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 10 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Jouer du grunge avec des guitares surf dopées au doom metal, il fallait y songer.

Et force est d’avouer que le mélange concocté par ce trio de Brighton fonctionne carrément bien.

Autant dire qu’on devrait en prendre plein les esgourdes et y prendre du plaisir.

THE WYTCHES se font toujours aussi menaçants et lourds avec la voix toujours aussi hantée de Kristian Bell qui ajoute une touche bien plus sombre aux compositions presque flippantes, bien noisy et bordéliques !

Le groupe britannique a définitivement trouvé sa place grâce à un travail irréprochable qui ravira aussi bien les aficionados de leur garage psychédélique revival, que les nouveaux venus adeptes d’écriture plus pop..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Playing grunge with surf guitars doped up with doom metal was something to think about.

And it has to be said that the mixture concocted by this Brighton trio really works.

In other words, you’re in for a real treat.

THE WYTCHES are as menacing and heavy as ever, with Kristian Bell’s haunted vocals adding a much darker touch to the almost creepy, noisy and messy compositions!

The British band has definitely found its place, thanks to impeccable work that will delight aficionados of their garage psychedelic revival, as well as newcomers with more pop-oriented songwriting.

Tocar grunge con guitarras surf dopadas con doom metal era algo en lo que pensar.

Y hay que decir que la mezcla urdida por este trío de Brighton funciona de verdad.

Basta decir que será un verdadero placer para los oídos.

THE WYTCHES son tan amenazadores y pesados como siempre, con la voz embrujada de Kristian Bell añadiendo un toque mucho más oscuro a las composiciones casi espeluznantes, ruidosas y desordenadas

La banda británica ha encontrado definitivamente su lugar gracias a su impecable trabajo, que hará las delicias de los aficionados a su revival garage psicodélico, así como de los recién llegados con un gusto por la composición más orientada al pop.

Grunge mit Surfgitarren zu spielen, die mit Doom Metal gedopt sind, war eine Überlegung wert.

Und man muss zugeben, dass die Mischung, die dieses Trio aus Brighton zusammengestellt hat, wirklich gut funktioniert.

Das heißt, man sollte sich die Ohren vollschlagen und sich daran erfreuen.

THE WYTCHES sind immer noch bedrohlich und schwer, mit der immer noch spukhaften Stimme von Kristian Bell, die den fast schon gruseligen, noisigen und chaotischen Kompositionen eine viel dunklere Note verleiht!

Die britische Band hat dank ihrer tadellosen Arbeit definitiv ihren Platz gefunden und wird sowohl die Aficionados ihres psychedelischen Garagen-Revivals als auch die Neuankömmlinge, die poppigere Songs bevorzugen, begeistern.

