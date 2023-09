Concert : Taptoo Crew Présente Insider 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 3 novembre 2023, Reims.

Le DJ producteur belge Kris Vanderheyden a fait trembler la scène rave au début des années 90. Il rythme encore aujourd’hui la scène musicale, avec son sens du groove inimitable, couplé à un live show cinétique dont lui seul a la recette.

Il a laissé son empreinte en 1993 au TapToo à Epernay lors d’un live machine exceptionnel techno sous le nom d’INSIDER.

Passer de héros de club underground à hitmaker mondial était une évolution naturelle pour Kris. Ses morceaux « Sugar is Sweeter » et « The Prophet » ont été d’énormes tubes dans les charts spécialisés, en particulier en Angleterre. Sa réputation de producteur n’est plus à faire.

Kris a continué à sortir de la musique en tant qu’INSIDER et le sous le pseudonyme TYROME. Il est passé par de nombreuses scènes emblématiques de l’électro dont TOMORROWLAND.

Le Taptoo Crew, c’est le collectif de DJ’s de l’iconique club TapToo à Épernay dans les années 90 : Jee-Louis, High Frequency, James et Romu. Ils vous donnent rendez-vous pour la 3ème fois à la Cartonnerie de Reims, après être passés au K de Tinqueux, à Magasin Libre et à la Petite Halle à Reims, et au Festival de la Tête dans le Fion à Saint-Amand sur Fion..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Belgian DJ and producer Kris Vanderheyden rocked the rave scene in the early 90s. He still sets the pace on the music scene today, with his inimitable sense of groove, coupled with a kinetic live show for which he alone has the recipe.

He left his mark in 1993 at TapToo in Epernay with an exceptional techno live machine under the name INSIDER.

Going from underground club hero to worldwide hitmaker was a natural evolution for Kris. His tracks « Sugar is Sweeter » and « The Prophet » were huge hits in the specialist charts, particularly in the UK. His reputation as a producer is well established.

Kris continued to release music as an INSIDER under the pseudonym TYROME. He has played on many of electro?s most emblematic stages, including TOMORROWLAND.

The Taptoo Crew is the DJ collective from the iconic TapToo club in Épernay in the 90s: Jee-Louis, High Frequency, James and Romu. This is their 3rd appearance at La Cartonnerie in Reims, after appearances at Le K in Tinqueux, Magasin Libre and La Petite Halle in Reims, and the Festival de la Tête dans le Fion in Saint-Amand sur Fion.

El DJ y productor belga Kris Vanderheyden sacudió la escena rave a principios de los años noventa. Hoy en día, sigue marcando el ritmo de la escena musical con su inimitable sentido del groove, unido a un espectáculo cinético en directo para el que sólo él tiene la receta.

Dejó su impronta en 1993 en el TapToo de Epernay con una excepcional máquina de techno en directo bajo el nombre de INSIDER.

Pasar de héroe de club underground a creador de éxitos en todo el mundo fue una progresión natural para Kris. Sus temas « Sugar is Sweeter » y « The Prophet » fueron grandes éxitos en las listas especializadas, sobre todo en el Reino Unido. Su reputación como productor está bien consolidada.

Kris ha seguido publicando música como INSIDER bajo el seudónimo de TYROME. Ha actuado en muchos de los escenarios más emblemáticos del electro, incluido TOMORROWLAND.

The Taptoo Crew es el colectivo de DJs del emblemático club TapToo de Épernay de los años 90: Jee-Louis, High Frequency, James y Romu. Esta es su tercera aparición en La Cartonnerie de Reims, tras su paso por Le K en Tinqueux, Magasin Libre y La Petite Halle en Reims, y el Festival de la Tête dans le Fion en Saint-Amand sur Fion.

Der belgische DJ und Produzent Kris Vanderheyden brachte Anfang der 90er Jahre die Rave-Szene zum Beben. Mit seinem unnachahmlichen Sinn für Groove, gepaart mit einer kinetischen Liveshow, für die nur er das Rezept hat, rhythmisiert er die Musikszene noch heute.

Er hinterließ seine Spuren 1993 im TapToo in Epernay bei einer außergewöhnlichen Techno-Live-Maschine unter dem Namen INSIDER.

Der Weg vom Underground-Clubhelden zum Welthitmacher war für Kris eine natürliche Entwicklung. Seine Tracks « Sugar is Sweeter » und « The Prophet » waren riesige Hits in den einschlägigen Charts, vor allem in England. Sein Ruf als Produzent ist unbestritten.

Kris veröffentlichte weiterhin Musik als INSIDER und unter dem Pseudonym TYROME. Er trat auf vielen der wichtigsten Bühnen der Elektro-Musik auf, darunter TOMORROWLAND.

Die Taptoo Crew ist das DJ-Kollektiv des ikonischen Clubs TapToo in Épernay aus den 90er Jahren: Jee-Louis, High Frequency, James und Romu. Sie gastieren zum dritten Mal in der Cartonnerie in Reims, nachdem sie im K in Tinqueux, im Magasin Libre und in der Petite Halle in Reims sowie beim Festival de la Tête dans le Fion in Saint-Amand sur Fion aufgetreten sind.

