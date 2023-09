Concert : Hamza + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 2 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

HAMZA aime rendre la politesse. Depuis ses premières mixtapes en 2013, dès qu’un de ses collègues rappeurs qu’il soit Belge comme lui, francophone ou anglophone l’invite sur un morceau ou dans un de ses concerts, le Bruxellois transforme le moment en un instant magique. Boule d’énergie sur scène, ses apparitions sont ovationnées par le public. Sur disque, sa voix feutrée, alliée à des textes toujours piquants et une production à la pointe du rap-game mondial, transforme assurément les featurings en clubs bangers.

Pas étonnant donc que, pour son troisième album solo, il choisisse comme titre, une formule de politesse : « Sincèrement, Hamza », celle que l’on trouve en bas de page après avoir tout dit.

En 2017, pour son premier disque, “1994”, Hamza mettait officiellement les pieds dans le game francophone.

Pour son second opus, « Paradise » en 2019, il faisait preuve de son savoir-faire non seulement auprès des poids lourds du rap français, tous genres confondus avec SCH et Oxmo Puccino, mais aussi de la pop francophone avec les reines, Aya Nakamura et Christine and the Queens.

Avec celui-ci, Hamza dépasse les frontières et se surpasse en proposant des écrins à Offset, un des trois Migos, le groupe américain qui a imposé la trap music au monde, à Damso, maître du verbe et star incontestée du rap francophone, à C-Kay, la nouvelle figure de l’afrobeat nigérian, et à Tiakola, le phénomène r&b rap français.

Sur ce disque enregistré pendant les confinements liés à la crise sanitaire, le beatmaker et rappeur se confie comme jamais, énumère ses erreurs, ses différentes dépendances, ses progrès et sa nouvelle philosophie de vie sans fards et avec toujours la même malice : « J’ai laissé ma créativité et ma sincérité parler, résume-t-il. C’est pour ça que j’ai appelé cet album, “Sincèrement Hamza”..

84 Rue du Docteur Lemoine LA CARTONNERIE

Reims 51100 Marne Grand Est



HAMZA likes to return the favor. Since his first mixtapes in 2013, whenever one of his fellow rappers, whether Belgian, French-speaking or English-speaking, invites him to perform on a track or in one of his concerts, the man from Brussels transforms the moment into a magical one. A ball of energy on stage, his appearances receive standing ovations from the audience. On record, his subdued voice, combined with consistently pungent lyrics and cutting-edge rap-game production, transforms featurings into club bangers.

So it’s hardly surprising that, for his third solo album, he chose a polite title: « Sincèrement, Hamza » (Sincerely, Hamza), the kind you find at the bottom of the page after you’ve said it all.

In 2017, with his first album, ?1994?, Hamza officially set foot in the French-speaking game.

For his second opus, « Paradise » in 2019, he demonstrated his savoir-faire not only with French rap heavyweights of all genres such as SCH and Oxmo Puccino, but also with French pop queens Aya Nakamura and Christine and the Queens.

With this new album, Hamza goes beyond borders and surpasses himself, providing the perfect backdrop for Offset, one of the three Migos, the American group that imposed trap music on the world, Damso, master of the spoken word and undisputed star of French rap, C-Kay, the new figure of Nigerian Afrobeat, and Tiakola, the French r&b rap phenomenon.

On this album, recorded during the confinements of the health crisis, the beatmaker and rapper confides as never before, listing his mistakes, his various addictions, his progress and his new philosophy of life, unvarnished and always with the same malice: « I let my creativity and sincerity do the talking, » he sums up. That’s why I called this album ‘Sincèrement Hamza?

A HAMZA le gusta devolver el favor. Desde sus primeras mixtapes en 2013, cada vez que uno de sus compañeros raperos, ya sean belgas, francófonos o anglófonos, le invita a actuar en un tema o en uno de sus conciertos, el bruselense transforma el momento en mágico. Una bola de energía sobre el escenario, sus apariciones reciben las ovaciones del público. En disco, su voz tenue, combinada con sus letras siempre punzantes y una producción de rap de vanguardia, transforma los featurings en bangers de club.

Así que no es de extrañar que, para su tercer álbum en solitario, haya elegido un título cortés: « Sincèrement, Hamza » (Sinceramente, Hamza), de esos que se encuentran al final de la página después de decirlo todo.

En 2017, con su primer álbum, « 1994 », Hamza entró oficialmente en el juego francófono.

Para su segundo opus, Paradise, en 2019, demostró su saber hacer no solo con los pesos pesados del rap francés, todos los géneros combinados, con SCH y Oxmo Puccino, sino también con las reinas del pop francés, Aya Nakamura y Christine and the Queens.

Con este nuevo álbum, Hamza traspasa las fronteras y se supera a sí mismo, proporcionando el marco perfecto a Offset, uno de los tres Migos, el grupo estadounidense que dio a conocer la música trap en todo el mundo, Damso, maestro de la palabra hablada y estrella indiscutible del rap en francés, C-Kay, la nueva cara del afrobeat nigeriano, y Tiakola, el fenómeno del rap r&b francés.

En este álbum, grabado durante el confinamiento provocado por la crisis de salud, el beatmaker y rapero se confiesa como nunca, enumerando sus errores, sus diversas adicciones, sus progresos y su nueva filosofía de vida, sin tapujos y tan pícara como siempre: « Dejo que mi creatividad y mi sinceridad hablen por mí », resume. Por eso he llamado a este álbum Sincèrement Hamza ».

HAMZA liebt es, Höflichkeit zu erwidern. Seit seinen ersten Mixtapes im Jahr 2013 verwandelt der Brüsseler den Moment, in dem ihn einer seiner Rapper-Kollegen, egal ob Belgier wie er, französisch- oder englischsprachig, zu einem Song oder einem seiner Konzerte einlädt, in einen magischen Moment. Als Energiebündel auf der Bühne werden seine Auftritte vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert. Auf Platte verwandelt seine gedämpfte Stimme in Verbindung mit seinen scharfen Texten und einer Produktion auf dem neuesten Stand der weltweiten Rap-Game-Szene Featurings in Clubbangers.

Kein Wunder also, dass er für sein drittes Soloalbum eine Höflichkeitsfloskel als Titel wählte: « Sincèrement, Hamza », die man unten auf der Seite findet, wenn man alles gesagt hat.

Mit seinem Debütalbum « 1994 » trat Hamza 2017 offiziell in das französischsprachige Spiel ein.

Mit seinem zweiten Werk, « Paradise » (2019), stellte er sein Können nicht nur bei den Schwergewichten des französischen Rap aller Genres mit SCH und Oxmo Puccino unter Beweis, sondern auch im frankophonen Pop mit den Königinnen Aya Nakamura und Christine and the Queens.

Mit diesem Album überschreitet Hamza die Grenzen und übertrifft sich selbst, indem er Offset, einem der drei Migos, der amerikanischen Gruppe, die der Welt die Trap-Musik aufzwang, Damso, dem Meister des Wortes und unbestrittenen Star des französischsprachigen Rap, C-Kay, der neuen Figur des nigerianischen Afrobeat, und Tiakola, dem französischen R&B-Rap-Phänomen, eine Bühne bietet.

Auf diesem Album, das während der durch die Gesundheitskrise bedingten Einschränkungen aufgenommen wurde, gibt der Beatmaker und Rapper so viel von sich preis wie nie zuvor, zählt seine Fehler, seine verschiedenen Abhängigkeiten, seine Fortschritte und seine neue Lebensphilosophie ungeschminkt und mit demselben Schalk auf: « Ich habe meine Kreativität und meine Aufrichtigkeit sprechen lassen », fasst er zusammen. Deshalb nannte ich das Album « Sincèrement Hamza ».

