Mardis du Floor #7 · BlindTest Halloween 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 31 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’équipe d’Underground Zéro te donne rendez-vous le 31 octobre pour ambiancer ta soirée au Floor avec un Blindtest spécial Halloween !

Au programme, notre scary mix, un massacre au Blindtest et des lots ou des sorts !

En parlant des lots, le/la gagnant·e remportera deux places de concert (parmi une sélection de dates) & une visite VIP de la Cartonnerie le jour du dit concert !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



The Underground Zéro team looks forward to seeing you at the Floor on October 31st for a special Halloween Blindtest!

On the program: our scary mix, a Blindtest massacre and prizes or spells!

Speaking of prizes, the winner will receive two concert tickets (from a selection of dates) & a VIP tour of La Cartonnerie on the day of the concert!

El equipo de Underground Zéro le espera el 31 de octubre para animar su velada en el Piso con un Blindtest especial de Halloween

En el programa: nuestra mezcla terrorífica, una masacre de Blindtest y premios o hechizos

Hablando de premios, el ganador se llevará dos entradas para el concierto (entre una selección de fechas) y una visita VIP a La Cartonnerie el día del concierto

Das Team von Underground Zero lädt dich am 31. Oktober ein, deinen Abend im Floor mit einem speziellen Halloween-Blindtest zu verschönern!

Auf dem Programm stehen unser Scary Mix, ein Blindtest-Massaker und Preise oder Zaubersprüche!

Apropos Preise: Der/die Gewinner/in gewinnt zwei Konzertkarten (aus einer Auswahl an Daten) und eine VIP-Führung durch die Cartonnerie am Tag des Konzerts!

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme du Grand Reims