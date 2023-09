Les Nuits Transatlantiques : Karkwa + Amay Laoni + Adieu Narcisse 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 27 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Initiées en 2022 par L’Ours – label & tournée, le festival des Nuits de Champagne et Dixsonance, Les Nuits Transatlantiques mettent en lumière une sélection d’artistes québecois afin de favoriser leur développement en France grâce au soutien de Musicaction. En 2023, deux artistes ont été retenus pour être présentés aux professionnels lors du festival des Nuits de Champagne (Troyes) mais aussi au public dans le cadre d’une mini tournée organisée dans le quart nord-est de l’hexagone avec une étape à La Cartonnerie (Reims), à l’Autre Canal (Nancy) et à Saint-Quentin (La Manufacture). Ce sera l’occasion de découvrir des artistes émergents de la scène québecoise et de s’immerger le temps d’une soirée dans la culture de nos cousins pas si lointains.

Formé en 1998, KARKWA explore avant de trouver son identité musicale qui se confirme en 2005 avec la parution de son deuxième album, « Les tremblements s’immobilisent ». Karkwa gagne instantanément l’estime de la critique et du public, se forgeant une réputation de groupe de scène. Douze ans après la sortie de leur dernier album studio « Les chemins de verre », le groupe culte montréalais KARKWA créé la surprise avec un nouvel extrait, annonçant du même coup, la sortie d’un album le 8 septembre.

Grandement influencé par des projets musicaux français (tels que Flavien Berger ou Vendredi sur Mer), adieu narcisse habite la scène avec sensualité et théâtralité. Dans une explosion de rythmes frénétiques, colorés et dansants, adieu narcisse entraîne son public dans une transe collective.

La proposition musicale d’AMAY LAONI est unique. Ce mélange entre les influences européennes et les racines américaines donne un vent de fraicheur, un nouveau regard à la pop dansante. On parle aussi de ses textes, à la fois directes, réfléchis et humains et on aime aussi l’intensité et la vérité qu’elle dégage sur scène..

2023-10-27

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100



Initiated in 2022 by L’Ours – label & tournée, the Nuits de Champagne festival and Dixsonance, Les Nuits Transatlantiques spotlights a selection of Quebec artists to encourage their development in France, thanks to the support of Musicaction. In 2023, two artists have been selected to be presented to professionals at the Nuits de Champagne festival (Troyes), as well as to the public as part of a mini-tour organized in the northeast quarter of France, with stops at La Cartonnerie (Reims), l’Autre Canal (Nancy) and Saint-Quentin (La Manufacture). This will be an opportunity to discover emerging artists on the Quebec scene, and to immerse yourself for an evening in the culture of our not-so-distant cousins.

Formed in 1998, KARKWA explored before finding their musical identity, which was confirmed in 2005 with the release of their second album, « Les tremblements s?immobilisent ». Karkwa won instant critical and public acclaim, forging a reputation as a live band. Twelve years after the release of their last studio album, « Les chemins de verre », the cult Montreal band KARKWA spring a surprise with a new single, announcing at the same time the release of an album on September 8.

Greatly influenced by French musical projects (such as Flavien Berger and Vendredi sur Mer), adieu narcisse inhabits the stage with sensuality and theatricality. In an explosion of frenetic, colorful, danceable rhythms, adieu narcisse draws its audience into a collective trance.

AMAY LAONI?s musical proposition is unique. This blend of European influences and American roots brings a breath of fresh air and a fresh take on dance pop. We’re also talking about her lyrics, which are direct, thoughtful and human, and we love the intensity and truth she radiates on stage.

Lanzado en 2022 por L’Ours – label & tournée, el festival Nuits de Champagne y Dixsonance, Les Nuits Transatlantiques pone de relieve una selección de artistas quebequeses con el fin de favorecer su desarrollo en Francia gracias al apoyo de Musicaction. En 2023, dos artistas han sido seleccionados para ser presentados a los profesionales en el festival Nuits de Champagne (Troyes) y al público en el marco de una minigira organizada en el noreste de Francia, con paradas en La Cartonnerie (Reims), l’Autre Canal (Nancy) y Saint-Quentin (La Manufacture). Será la ocasión de descubrir a los artistas emergentes de la escena quebequesa y de sumergirse durante una velada en la cultura de nuestros primos no tan lejanos.

Formados en 1998, KARKWA exploraron antes de encontrar su identidad musical, que se confirmó en 2005 con la publicación de su segundo álbum, « Les tremblements s’immobilisent ». Karkwa se ganó al instante el aplauso de la crítica y el público, forjándose una reputación como banda de directo. Doce años después de la publicación de su último álbum de estudio, Les chemins de verre, el grupo de culto de Montreal KARKWA sorprende con un nuevo sencillo, anunciando al mismo tiempo la publicación de un álbum el 8 de septiembre.

Muy influenciados por proyectos musicales franceses (como Flavien Berger y Vendredi sur Mer), adieu narcisse habita el escenario con sensualidad y teatralidad. En una explosión de ritmos frenéticos, coloristas y bailables, adieu narcisse sumerge a su público en un trance colectivo.

La música de AMAY LAONI es única. Esta mezcla de influencias europeas y raíces americanas aporta un soplo de aire fresco y una nueva visión del pop bailable. También hablamos de sus letras, directas, reflexivas y humanas, y nos encanta la intensidad y la verdad que irradia sobre el escenario.

Die 2022 von L’Ours – label & tournée, dem Festival des Nuits de Champagne und Dixsonance ins Leben gerufenen Les Nuits Transatlantiques stellen eine Auswahl von Künstlern aus Québec ins Rampenlicht, um ihre Entwicklung in Frankreich mit Unterstützung von Musicaction zu fördern. Im Jahr 2023 wurden zwei Künstler ausgewählt, die im Rahmen des Festivals Nuits de Champagne (Troyes) nicht nur den Fachleuten vorgestellt werden, sondern auch dem Publikum im Rahmen einer Minitournee, die im nordöstlichen Viertel des französischen Hexagons mit einem Zwischenstopp in La Cartonnerie (Reims), L’Autre Canal (Nancy) und Saint-Quentin (La Manufacture) organisiert wird. Das ist die Gelegenheit, aufstrebende Künstler der québecischen Szene zu entdecken und einen Abend lang in die Kultur unserer nicht so weit entfernten Cousins einzutauchen.

Die 1998 gegründete Band Karkwa erforschte ihre musikalische Identität, die sie 2005 mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums « Les trem trem tremblement s’immobilisent » fand. Karkwa gewann sofort die Anerkennung der Kritiker und des Publikums und erarbeitete sich einen Ruf als Live-Band. Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums « Les chemins de verre » überrascht die Kultband aus Montreal KARKWA mit einer neuen Singleauskopplung und kündigt gleichzeitig die Veröffentlichung eines Albums am 8. September an.

Stark beeinflusst von französischen Musikprojekten (wie Flavien Berger oder Vendredi sur Mer), bewohnt adieu narcisse die Bühne mit Sinnlichkeit und Theatralik. In einer Explosion von frenetischen, farbenfrohen und tanzbaren Rhythmen reißt adieu narcisse sein Publikum in eine kollektive Trance.

Das musikalische Angebot von AMAY LAONI ist einzigartig. Diese Mischung aus europäischen Einflüssen und amerikanischen Wurzeln verleiht dem tanzbaren Pop einen frischen Wind, einen neuen Blickwinkel. Wir sprechen auch von ihren Texten, die gleichzeitig direkt, nachdenklich und menschlich sind, und wir lieben auch die Intensität und Wahrheit, die sie auf der Bühne ausstrahlt.

