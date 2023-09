Concert : Faada Freddy + 1ère Partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 19 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’EP « Tables Will Turn » signe le grand retour du chanteur sénégalais FAADA FREDDY après un long silence discographique depuis la sortie en 2016 d’un premier album « The Gospel Journey « , ponctué de quelques 300 concerts à travers le monde.

« Tables Will Turn » confirme une approche musicale sans concession où les seules ressources sont humaines « Ma musique c’est 100% organique et 0% technologique » résume Faada pour évoquer un dispositif, déjà éprouvé sur « The Gospel Journey » qui sollicite la bouche et le corps pour imiter le son des instruments.

« Quand tous tes rêves semblent se dissoudre dans un nuage de confusion, rappelle-toi que c’est juste un orage qui passe » est sa manière de dire qu’il y a un temps pour tout, pour l’adversité comme pour la réussite, selon une philosophie proche de celle enseignée par le gospel, genre musical auquel Faada réaffirme ici son attachement. Mais aussi en lien avec les fondements même de son art depuis ses débuts au sein du célèbre duo de rap Daara J, dont le nom signifie « l’école de la vie » en wolof..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



The « Tables Will Turn » EP marks the comeback of Senegalese singer FAADA FREDDY after a long recording silence since the release of his debut album « The Gospel Journey » in 2016, punctuated by some 300 concerts around the world.

« Tables Will Turn » confirms an uncompromising musical approach where the only resources are human: « My music is 100% organic and 0% technological », says Faada, referring to a device already tried and tested on « The Gospel Journey », which uses the mouth and body to imitate the sound of the instruments.

« When all your dreams seem to dissolve in a cloud of confusion, remember that it’s just a storm passing by » is his way of saying that there is a time for everything, for adversity as well as for success, according to a philosophy close to that taught by gospel, a musical genre to which Faada reaffirms his attachment here. But it also ties in with the very foundations of his art, from his early days with the famous rap duo Daara J, whose name means « the school of life » in Wolof.

El EP « Tables Will Turn » marca el regreso del cantante senegalés FAADA FREDDY tras un largo paréntesis discográfico desde el lanzamiento de su álbum debut « The Gospel Journey » en 2016, jalonado por unos 300 conciertos en todo el mundo.

« Tables Will Turn » confirma un enfoque musical sin concesiones en el que los únicos recursos son humanos: « Mi música es 100% orgánica y 0% tecnológica », afirma Faada, refiriéndose a un dispositivo ya probado en The Gospel Journey que utiliza la boca y el cuerpo para imitar el sonido de los instrumentos.

« Cuando todos tus sueños parezcan disolverse en una nube de confusión, recuerda que sólo es una tormenta que pasa » es su forma de decir que hay un tiempo para todo, para la adversidad y también para el éxito, siguiendo una filosofía cercana a la que enseña el gospel, género musical al que Faada reafirma aquí su apego. Pero también enlaza con los fundamentos mismos de su arte, desde sus inicios con el famoso dúo de rap Daara J, cuyo nombre significa « la escuela de la vida » en wolof.

Die EP « Tables Will Turn » ist das Comeback des senegalesischen Sängers FAADA FREDDY nach einer langen Pause seit der Veröffentlichung seines Debütalbums « The Gospel Journey » im Jahr 2016, das von rund 300 Konzerten auf der ganzen Welt begleitet wurde.

« Tables Will Turn » bestätigt einen kompromisslosen musikalischen Ansatz, bei dem die einzigen Ressourcen die Menschen sind. « Meine Musik ist 100% organisch und 0% technologisch », fasst Faada zusammen und verweist auf eine bereits auf « The Gospel Journey » erprobte Vorrichtung, die den Mund und den Körper einsetzt, um den Klang der Instrumente nachzuahmen.

« Wenn sich all deine Träume in einer Wolke der Verwirrung aufzulösen scheinen, erinnere dich daran, dass es nur ein Gewitter ist, das vorüberzieht » ist seine Art zu sagen, dass es für alles eine Zeit gibt, für Widrigkeiten ebenso wie für Erfolg, gemäß einer Philosophie, die der des Gospels ähnelt, der Musikrichtung, der Faada hier erneut seine Verbundenheit bekräftigt. Aber auch mit den Grundlagen seiner Kunst seit seinen Anfängen im berühmten Rap-Duo Daara J, dessen Name auf Wolof « die Schule des Lebens » bedeutet.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne