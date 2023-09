Concert : Rise of the northstar + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 18 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Les patrons du metal crossover français sont enfin de retour ! RISE OF THE NORTHSTAR reviennent plus déterminés que jamais avec un nouvel album « Showdown » disponible le 7 avril 2023 chez Atomic Fire.

Un nouvel opus ultra créatif intégrant à la perfection tous les éléments qui font le succès de la formation : des grooves démentiels mêlés à des riffs puissants habillés par le flow désormais bien connu de Vithia, sublimés par les solos épiques d’Eva-B le tout enveloppé dans leur univers manga shonen japonais unique.

Après avoir fait le tour du monde à plusieurs reprises, ROTN se produira avec un tout nouveau show explosif qui dévastera les scènes de toutes les grandes villes et festivals européens en 2023..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

84 Rue du Docteur Lemoine LA CARTONNERIE

Reims 51100 Marne Grand Est



The bosses of French crossover metal are back at last! RISE OF THE NORTHSTAR are back, more determined than ever, with a new album, « Showdown », available on April 7, 2023 from Atomic Fire.

This ultra-creative new opus perfectly integrates all the elements that have made the band such a success: insane grooves mixed with powerful riffs, enhanced by Vithia?s now-familiar flow, sublimated by Eva-B?s epic solos, and all wrapped up in their unique Japanese shonen manga universe.

Having toured the world several times, ROTN will be performing an explosive new show that will devastate stages in all major European cities and festivals in 2023.

¡Los jefes del crossover metal francés por fin están de vuelta! RISE OF THE NORTHSTAR están de vuelta, más decididos que nunca, con un nuevo álbum, ‘Showdown’, disponible el 7 de abril de 2023 a través de Atomic Fire.

Este nuevo opus ultra-creativo incorpora a la perfección todos los elementos que han hecho del grupo un éxito: grooves demenciales mezclados con poderosos riffs realzados por el ya familiar flow de Vithia, sublimados por los épicos solos de Eva-B, y todo ello envuelto en su particular universo manga shonen japonés.

Tras varias giras por todo el mundo, ROTN ofrecerá un nuevo y explosivo espectáculo que arrasará los escenarios de las principales ciudades y festivales europeos en 2023.

Die Bosse des französischen Crossover-Metals sind endlich wieder da! RISE OF THE NORTHSTAR kehren entschlossener denn je mit ihrem neuen Album « Showdown » zurück, das am 7. April 2023 bei Atomic Fire erhältlich sein wird.

Ein neues, ultra-kreatives Album, das alle Elemente, die den Erfolg der Band ausmachen, perfekt vereint: Wahnsinnige Grooves vermischt mit kraftvollen Riffs, gekleidet in den mittlerweile bekannten Flow von Vithia, veredelt durch die epischen Soli von Eva-B, und das alles eingehüllt in ihr einzigartiges japanisches Shonen-Manga-Universum.

Nachdem sie bereits mehrmals um die Welt gereist sind, werden ROTN im Jahr 2023 mit einer brandneuen, explosiven Show die Bühnen aller großen europäischen Städte und Festivals erobern.

Mise à jour le 2023-09-06 par ADT de la Marne