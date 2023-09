Concert : Aimé Simone + 1ère Partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 17 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Auteur-compositeur-interprète et producteur français d’origine norvégienne, né à Paris, AIME SIMONE est déjà l’auteur de « Say Yes, Say No », un premier album enregistré à Berlin, sorti en juillet 2020, qui inclut son single certifié disque d’or « Shining Light ». Un album et un titre qui ont révélé la musique d’Aime Simone. Basées sur l’émotion, ses compositions allient la finesse d’un songwriting pop et musique de club dont Aime s’est nourri durant ses années berlinoises. Un style musical qu’Aime Simone qualifie de « post pop ».

Son nouvel album « Oh Glory », à paraitre le 05 mai 2023, est un album introspectif, une photographie émotionnelle qui saisit les instants incisifs de ses voyages entre Berlin, Los Angeles, Vienne, Paris. Le parcours d’Aime a été nourri de rencontres artistiques décisives (notamment l’artiste américaine Sonja Fix à la fois la compagne de sa vie et son alter ego dans la création) mais aussi de sa relation fusionnelle avec Berlin, ville-refuge connue pour sa pluralité artistique, où il a habité plusieurs années. Tout comme ses inspirations (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía…) Aime Simone réussit à faire une musique tout à la fois pop, subtile et DIY, tout en partageant son intimité créative au travers de ses paroles et de son énergie sur scène. Tous ces éléments constituent des piliers décisifs de l’album « Oh Glory ».

L’album comprend le single déjà disponible « Baby Don’t Quit ». Figurent également sur l’album les titres « Answer The Night » et « NOT WHAT YOU WANTED » parus en 2021 et 2022. Sur les 11 chansons de « Oh Glory », Aime Simone se sert de ses contrastes et crée une noirceur poignardée de lumière..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Paris-born, Norwegian-born French singer-songwriter and producer, AIME SIMONE is already the author of « Say Yes, Say No », a debut album recorded in Berlin, released in July 2020, which includes her gold-certified single « Shining Light ». An album and a track that revealed Aime Simone?s music. Based on emotion, her compositions combine the finesse of pop songwriting and club music that Aime nurtured during her Berlin years. A musical style Aime Simone describes as « post-pop ».

Her new album « Oh Glory », to be released on May 05, 2023, is an introspective album, an emotional photograph that captures the incisive moments of her travels between Berlin, Los Angeles, Vienna and Paris. Aime?s career has been nurtured by decisive artistic encounters (notably the American artist Sonja Fix, both his life?s companion and creative alter ego), but also by his fusional relationship with Berlin, a refuge city known for its artistic plurality, where he lived for several years. Like his inspirations (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía?) Aime Simone manages to make music that is at once pop, subtle and DIY, while sharing his creative intimacy through his lyrics and his energy on stage. All these elements are decisive pillars of the « Oh Glory » album.

The album includes the already available single « Baby Don’t Quit ». The album also includes « Answer The Night » and « NOT WHAT YOU WANTED », released in 2021 and 2022 respectively. On the 11 songs of « Oh Glory », Aime Simone uses her contrasts to create a darkness stabbed with light.

Nacida en París, la cantautora y productora francesa de origen noruego AIME SIMONE es ya la autora de « Say Yes, Say No », un álbum de debut grabado en Berlín y publicado en julio de 2020, que incluye su single « Shining Light », que se ha convertido en éxito de ventas. Un álbum y una canción que revelan la música de Aime Simone. Basadas en la emoción, sus composiciones combinan la delicadeza de la canción pop y la música de club que Aime aprendió durante sus años en Berlín. Un estilo musical que Aime Simone describe como « post pop ».

Su nuevo álbum « Oh Glory », que saldrá a la venta el 05 de mayo de 2023, es un álbum introspectivo, una fotografía emocional que captura los momentos incisivos de sus viajes entre Berlín, Los Ángeles, Viena y París. La carrera de Aime se ha nutrido de encuentros artísticos decisivos (en particular con la artista estadounidense Sonja Fix, que fue a la vez su compañera de vida y su alter ego creativo), pero también de su relación fusional con Berlín, ciudad refugio conocida por su pluralidad artística, donde vivió varios años. Al igual que sus inspiraciones (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía…), Aime Simone consigue hacer una música a la vez pop, sutil y DIY, al tiempo que comparte su intimidad creativa a través de sus letras y su energía sobre el escenario. Todos estos elementos constituyen pilares decisivos del álbum « Oh Glory ».

El álbum incluye el single ya disponible « Baby Don?t Quit ». El álbum también incluye los temas « Answer The Night » y « NOT WHAT YOU WANTED », publicados en 2021 y 2022. En las 11 canciones de « Oh Glory », Aime Simone utiliza sus contrastes para crear una oscuridad apuñalada por la luz.

AIME SIMONE ist eine in Paris geborene französische Sängerin, Songwriterin und Produzentin norwegischer Abstammung. Sie ist bereits Autorin von « Say Yes, Say No », einem in Berlin aufgenommenen Debütalbum, das im Juli 2020 veröffentlicht wurde und ihre mit Gold ausgezeichnete Single « Shining Light » enthält. Dieses Album und dieser Titel haben die Musik von Aime Simone bekannt gemacht. Ihre Kompositionen basieren auf Emotionen und verbinden die Feinheiten des Pop-Songwritings mit der Clubmusik, die Aime während ihrer Berliner Jahre genossen hat. Aime Simone bezeichnet diesen Musikstil als « Post-Pop ».

Ihr neues Album « Oh Glory », das am 05. Mai 2023 veröffentlicht wird, ist ein introspektives Album, eine emotionale Fotografie, die die prägnanten Momente ihrer Reisen zwischen Berlin, Los Angeles, Wien und Paris einfängt. Aime’s Werdegang war geprägt von entscheidenden künstlerischen Begegnungen (insbesondere mit der amerikanischen Künstlerin Sonja Fix, die sowohl seine Lebensgefährtin als auch sein kreatives Alter Ego war), aber auch von seiner engen Beziehung zu Berlin, einer Stadt, die für ihre künstlerische Vielfalt bekannt ist und in der er mehrere Jahre gelebt hat. Genau wie seine Inspirationen (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía?) schafft es Aime Simone, Popmusik zu machen, die gleichzeitig subtil und DIY ist, während er seine kreative Intimität durch seine Texte und seine Energie auf der Bühne mit anderen teilt. All diese Elemente sind die entscheidenden Säulen des Albums « Oh Glory ».

Das Album enthält die bereits erhältliche Single « Baby Don’t Quit ». Außerdem sind die 2021 und 2022 erschienenen Titel « Answer The Night » und « NOT WHAT YOU WANTED » auf dem Album enthalten. Auf den 11 Songs von « Oh Glory » nutzt Aime Simone ihre Kontraste und schafft eine Dunkelheit, die von Licht durchdrungen wird.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne