Rencontre : Les Inouïs du Printemps de Bourges 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 17 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

En association avec Underground Zero, La Cartonnerie devient la nouvelle antenne relais des iNOUïS pour la Champagne-Ardenne. Afin de vous présenter les référents des deux structures, du dispositif et profiter du lancement de l’appel à candidature national, quoi de mieux que de se rencontrer autour d’un verre ?

Ce sera l’occasion de faire le point sur ce que sont les iNOUïS, les critères de sélection et à qui le dispositif s’adresse : il fait par exemple depuis plusieurs années la part belle aux femmes et minorités de genre, mais peut parfois impressionner.

A noter également une ouverture encore méconnue mais de plus en plus affirmée en direction des musiques extrêmes, métal et dérivés. Venez découvrir le parcours des dernier.e.s lauréat.e.s champardenais.es et discuter de vos projets avec nous !.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



In association with Underground Zero, La Cartonnerie has become the new iNOUïS hub for Champagne-Ardenne. What better way to introduce you to the representatives of the two structures and the scheme, and to take advantage of the launch of the national call for applications, than to meet over a drink?

This will be an opportunity to take stock of what iNOUïS is, the selection criteria and who the scheme is for: for several years now, for example, it has been giving pride of place to women and gender minorities, but this can sometimes be a daunting prospect.

Also worth noting is the still little-known but increasingly assertive opening up to extreme music, metal and derivatives. Come and find out more about the latest winners from the Champagne region, and discuss your projects with us!

En asociación con Underground Zero, La Cartonnerie se ha convertido en el nuevo centro de relevo iNOUïS de Champaña-Ardenas. Para presentarte a los representantes de las dos organizaciones y el dispositivo, y aprovechar el lanzamiento de la convocatoria nacional de candidaturas, ¿qué mejor que reunirnos para tomar una copa?

Será la ocasión de hacer balance de lo que son los iNOUïS, de los criterios de selección y de a quién se dirige el dispositivo: por ejemplo, desde hace varios años se da prioridad a las mujeres y a las minorías de género, pero a veces esto puede resultar desalentador.

También hay una apertura hacia la música extrema, el metal y géneros afines. Venga a conocer a los últimos triunfadores de la región de Champaña y discuta sus proyectos con nosotros

In Zusammenarbeit mit Underground Zero wird La Cartonnerie zur neuen Relaisstation der iNOUïS für die Region Champagne-Ardenne. Um Ihnen die Referenten der beiden Einrichtungen und des Programms vorzustellen und den Start des nationalen Bewerbungsaufrufs zu nutzen, gibt es nichts Besseres, als sich bei einem Glas zu treffen?

Bei dieser Gelegenheit können wir uns darüber unterhalten, was die iNOUïS sind, welche Auswahlkriterien es gibt und an wen sich das Programm richtet.

Es gibt auch eine noch unbekannte, aber immer stärker werdende Öffnung in Richtung extreme Musik, Metal und Derivate. Entdecken Sie den Werdegang der letzten Preisträger aus der Region Champarden und diskutieren Sie mit uns über Ihre Projekte!

Mise à jour le 2023-10-02 par ADT de la Marne