Mardis Du Floor #5 : La Forge – Release Party « Crysta Ampullaris Vol.6 » 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 17 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le collectif et label rémois La Forge vous invite le mardi 17 octobre au Floor de la Cartonnerie afin de célébrer la sortie de leur nouvelle compilation.

Un Various Artists composé de 5 tracks oscillant entre Tekno, Tribe et Transe forgées par les résidents du collectif : Numa, Nigm, Shonen Bat & Perdu et Retrouvé, Ayuji et Slowglide.

Pour vous ambiancer, 3 DJ set :

– NIGM

– NUMA

– NATHAN ZAHEF

Vous pourrez également vous procurer sur place un « Pack Promo » à prix doux composé de la compilation et d’un T-Shirt à l’effigie du label!.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Rémois collective and label La Forge invites you to the Floor de la Cartonnerie on Tuesday, October 17, to celebrate the release of their new compilation.

A Various Artists compilation featuring 5 tracks oscillating between Tekno, Tribe and Transe, forged by the collective’s residents: Numa, Nigm, Shonen Bat & Perdu et Retrouvé, Ayuji and Slowglide.

To keep you entertained, 3 DJ sets:

– NIGM

– NUMA

– NATHAN ZAHEF

You’ll also be able to pick up a low-priced « Promo Pack » including the compilation and a T-Shirt featuring the label!

El colectivo Rémois y el sello La Forge le invitan al Floor de la Cartonnerie el martes 17 de octubre para celebrar el lanzamiento de su nuevo recopilatorio.

Un recopilatorio Various Artists con 5 temas que van del Tekno al Tribe pasando por el Transe, todos ellos forjados por los residentes del colectivo: Numa, Nigm, Shonen Bat & Perdu et Retrouvé, Ayuji y Slowglide.

Habrá 3 DJ sets para entretenerte:

– NIGM

– NUMA

– NATHAN ZAHEF

También podrás conseguir un « Promo Pack » a bajo precio con el recopilatorio y una camiseta con el logotipo del sello

Das Kollektiv und Label La Forge aus Reims lädt Sie am Dienstag, den 17. Oktober, in den Floor der Cartonnerie ein, um die Veröffentlichung ihrer neuen Compilation zu feiern.

Ein Various Artists bestehend aus 5 Tracks, die zwischen Tekno, Tribe und Transe pendeln und von den Residents des Kollektivs geschmiedet wurden: Numa, Nigm, Shonen Bat & Perdu et Retrouvé, Ayuji und Slowglide.

Für die richtige Stimmung sorgen drei DJ-Sets:

– NIGM

– NUMA

– NATHAN ZAHEF

Außerdem können Sie vor Ort ein « Promo-Paket » zu einem günstigen Preis erwerben, das aus der Compilation und einem T-Shirt mit dem Logo des Labels besteht!

Mise à jour le 2023-10-02 par ADT de la Marne