Concert : Cult of Luna + 1ère partie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 15 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Depuis plus de vingt ans, les Suédois de CULT OF LUNA ont forgé un son incomparable à celui des autres. Ambitieux, épiques, viscéraux et imprégnés d’émotions, ils créent souvent des chansons qui durent plus de huit minutes, mais dont chaque instant compte.

Avec « A Dawn To Fear » en 2019, ils ont atteint un sommet dans leur carrière, et avec « The Raging River EP » en 2021, ils ont continué le voyage commencé avec cet album, qui se termine avec « The Long Road North », qui est l’une de leurs œuvres les plus dynamiques et les plus belles à ce jour..

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



For over twenty years, the Swedes of CULT OF LUNA have been forging a sound unrivalled by any other. Ambitious, epic, visceral and imbued with emotion, they often create songs that last more than eight minutes, but make every moment count.

With « A Dawn To Fear » in 2019, they reached a career high, and with « The Raging River EP » in 2021, they continued the journey begun with that album, ending with « The Long Road North », which is one of their most dynamic and beautiful works to date.

Durante más de veinte años, los suecos de CULT OF LUNA han ido forjando un sonido sin igual. Ambiciosos, épicos, viscerales e impregnados de emoción, a menudo crean canciones que duran más de ocho minutos, pero hacen que cada momento cuente.

Con ‘A Dawn To Fear’, de 2019, alcanzaron el punto álgido de su carrera, y con ‘The Raging River EP’, de 2021, continuaron el viaje iniciado con ese álbum, finalizando con ‘The Long Road North’, que es uno de sus trabajos más dinámicos y hermosos hasta la fecha.

Seit über zwanzig Jahren haben die Schweden von CULT OF LUNA einen Sound geprägt, der mit dem anderer nicht zu vergleichen ist. Ambitioniert, episch, viszeral und von Emotionen durchdrungen, erschaffen sie oft Songs, die länger als acht Minuten dauern, bei denen aber jeder Moment zählt.

Mit « A Dawn To Fear » (2019) erreichten sie den Höhepunkt ihrer Karriere, und mit « The Raging River EP » (2021) setzten sie die mit diesem Album begonnene Reise fort, die mit « The Long Road North » endet, das eines ihrer dynamischsten und schönsten Werke bis heute ist.

