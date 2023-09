Rdv des Studios : L’entourage professionnel de l’artiste 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 7 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Que l’on débute ou que l’on ait un projet déjà bien actif, il est essentiel de savoir se situer dans la filière des musiques amplifiées. Label, booking, tour, programmation, management, édition… Connaitre précisément le rôle des actrices et acteurs que vous êtes amené à côtoyer et à solliciter aura des retombées positives pour votre projet, entre gain de temps et perception positive de vos démarches par les professionnel.le.s. En outre leurs métiers évoluent constamment, alors rester à jour c’est rester efficace !

Intervenante : Tiphaine Gagne (manageuse et formatrice)

Niveau de compétence : débutant & Intermédiaire.

2023-10-07

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100



Whether you’re just starting out or already have an active project, it’s essential to know where you stand in the amplified music industry. Label, booking, tour, programming, management, publishing? Knowing precisely the role of the players you come into contact with and solicit will have positive repercussions for your project, from time-saving to positive perception of your approach by professionals. What’s more, their professions are constantly evolving, so staying up to date means staying effective!

Speaker : Tiphaine Gagne (manager and trainer)

Skill level: Beginner & Intermediate

Tanto si está empezando como si ya tiene un proyecto activo, es esencial saber cuál es su posición en la industria de la música amplificada. ¿Sello discográfico, booking, gira, programación, management, edición? Conocer con precisión el papel de los actores con los que entra en contacto repercutirá positivamente en su proyecto, desde ahorrar tiempo hasta garantizar que su enfoque sea percibido positivamente por los profesionales. Además, sus profesiones evolucionan constantemente, por lo que estar al día significa seguir siendo eficaz

Ponente: Tiphaine Gagne (gestora y formadora)

Nivel: principiante e intermedio

Ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein aktives Projekt haben, es ist wichtig zu wissen, wo Sie sich in der Branche für verstärkte Musik befinden. Label, Booking, Tournee, Programmgestaltung, Management, Verlagswesen? Wenn Sie die Rolle der Akteure, mit denen Sie zu tun haben, genau kennen, kann sich das positiv auf Ihr Projekt auswirken, da Sie Zeit sparen und Ihre Arbeit von den Fachleuten positiv wahrgenommen wird. Da sich ihre Berufe ständig weiterentwickeln, ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, um effizient zu arbeiten

Rednerin: : Tiphaine Gagne (Managerin und Ausbilderin)

Kompetenzniveau: Anfänger & Mittelstufe

