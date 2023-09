Atelier des studios : Les bases du djing 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 3 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Vous en avez assez des playlists générées par les plateformes d’écoute ? Intégrez les notions qui vous manquent lors de ce cycle d’atelier afin d’enchainer en live vos titres préférés et vos meilleures découvertes. Pas de connaissances techniques ou musicales requises, tout le monde pourra ambiancer un dancefloor ensuite, et pour les plus assidu.e.s peut-être animer le Floor de La Cartonnerie lors d’une date !

Ce cycle d’ateliers est conçu pour être suivi de l’atelier #1 à l’atelier #4, les inscriptions complètes seront donc privilégiées. Celles et ceux qui disposent des connaissances de l’atelier précédent peuvent néanmoins intégrer le cycle en cours, dans la limite des places disponibles.

Intervenant : Alex Labart (musicien –DJ Lab / Humana / Brisebard, cofondateur du label et collectif Source Phonique )

Les rendez-vous :

#1 la sélection musicale : créer et jouer une playlist >> mardi 3 octobre de 19h à 21h

#2 le B.A. BA du mix : savoir utiliser une platine DJ >> mardi 10 octobre de 19h à 21h

#3 Mixer des titres pour créer un set – 1ere partie >> mardi 17 octobre de 19h à 21h

#4 Mixer des titres pour créer un set – 2e partie >> mardi 24 octobre de 19h à 21h.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 21:00:00.

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Tired of playlists generated by listening platforms? Integrate the notions you’re missing in this cycle of workshops, so you can play your favorite tracks and best discoveries live. No technical or musical knowledge is required, and everyone will be able to set a dancefloor alight afterwards, and for the most assiduous, maybe even liven up the La Cartonnerie floor at a gig!

This workshop cycle is designed to be followed from workshop #1 to workshop #4, so full registrations will be preferred. Those with knowledge of the previous workshop can still join the current cycle, subject to availability.

Speaker : Alex Labart (musician ?DJ Lab / Humana / Brisebard, co-founder of the label and collective Source Phonique )

Events :

#1 the music selection: creating and playing a playlist >> Tuesday October 3, 7pm to 9pm

#2 Mixing basics: how to use a DJ turntable >> Tuesday, October 10, 7-9pm

#3 Mixing tracks to create a set – part 1 >> Tuesday, October 17, 7pm-9pm

#4 Mixing tracks to create a set – Part 2 >> Tuesday, October 24, 7pm-9pm

¿Cansado de las listas de reproducción generadas por las plataformas de escucha? Aprende lo que te estás perdiendo en esta serie de talleres, para que puedas pinchar en directo tus temas favoritos y tus mejores descubrimientos. No se requieren conocimientos técnicos ni musicales, y todo el mundo será capaz de incendiar la pista de baile después, y para los más asiduos, ¡tal vez animar la pista de La Cartonnerie en un concierto!

Este ciclo de talleres está diseñado para seguirse desde el taller nº 1 hasta el nº 4, por lo que se preferirán las inscripciones completas. Las personas que ya hayan asistido al taller anterior podrán participar en el ciclo actual, siempre que haya plazas disponibles.

Ponente: Alex Labart (músico ?DJ Lab / Humana / Brisebard, cofundador del sello y colectivo Source Phonique)

Fechas:

#1 Selección musical: creación y reproducción de una lista de reproducción >> martes 3 de octubre, de 19:00 a 21:00 horas

#2 El ABC de la mezcla: cómo utilizar un plato de DJ >> Martes 10 de octubre, 19.00-21.00 h

#3 Mezclar pistas para crear un set – Parte 1 >> Martes 17 de octubre, 19.00 a 21.00 h

#4 Mezclar pistas para crear un set – Parte 2 >> Martes 24 de octubre, 19.00-21.00 h

Sie haben genug von den Playlists, die von Musikplattformen erstellt werden? In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie Ihre Lieblingstitel und Ihre besten Entdeckungen live präsentieren können. Es sind keine technischen oder musikalischen Kenntnisse erforderlich, jeder kann anschließend einen Dancefloor zum Beben bringen und für die fleißigsten unter Ihnen vielleicht den Floor von La Cartonnerie bei einer Veranstaltung beleben!

Diese Workshop-Reihe ist so konzipiert, dass sie von Workshop #1 bis Workshop #4 besucht werden kann, daher werden vollständige Anmeldungen bevorzugt. Diejenigen, die bereits über Kenntnisse aus dem vorherigen Workshop verfügen, können dennoch in den aktuellen Zyklus einsteigen, solange noch Plätze frei sind.

Referent/in: Alex Labart (Musiker ?DJ Lab / Humana / Brisebard, Mitbegründer des Labels und Kollektivs Source Phonique )

Die Termine:

#1 die Musikauswahl: eine Playlist erstellen und abspielen >> Dienstag, 3. Oktober von 19 bis 21 Uhr

#2 Das Einmaleins des Mixens: Einen DJ-Plattenspieler bedienen können >> Dienstag, 10. Oktober, 19.00-21.00 Uhr

#3 Titel mischen, um ein Set zu erstellen – Teil 1 >> Dienstag, 17. Oktober, 19.00-21.00 Uhr

#4 Titel mischen, um ein Set zu erstellen – Teil 2 >> Dienstag, 24. Oktober, 19:00-21:00 Uhr

