Live Electronics : Nadia Ratsimandresy + Puce Mary + Annabelle Playe + Zoë Mc Pherson 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 30 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Rêves électroniques est un temps fort de Césaré, Centre national de création musicale – Reims, dédié aux musiques électroniques exploratoires.

Imaginée sur 3 jours, dans différents lieux, cette première édition sera l’occasion d’un focus sur les compositrices et les musiciennes. Nous donnerons à entendre la richesse des musiques électroniques, électro-acoustiques, en proposant des pièces de répertoires, des live electronics, des performances d’artistes nationaux et internationaux et une création inédite commandée spécialement pour le festival.

De l’église Saint-Jacques à la Cartonnerie (SMAC) et jusqu’au plateau de l’Opéra de Reims pour une matinée hors-sol, 3 jours durant, nous vous proposons de découvrir un panel large et inédit des musiques électroniques au féminin.

Tout le programme sur cesare-cncm.com.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



Rêves électroniques is a highlight of Césaré, Centre national de création musicale ? Reims, dedicated to exploratory electronic music.

Held over 3 days in different venues, this first edition will focus on female composers and musicians. We’ll be showcasing the richness of electronic and electro-acoustic music, with repertory pieces, live electronics, performances by national and international artists, and an original creation commissioned especially for the festival.

From the Saint-Jacques church to the Cartonnerie (SMAC), and up to the stage of the Opéra de Reims for a morning off the ground, for 3 days, we invite you to discover a wide and unprecedented range of women in electronic music.

Full program at cesare-cncm.com

Rêves électroniques es uno de los platos fuertes de Césaré, Centre national de création musicale ? Reims, dedicado a la música electrónica exploratoria.

Esta primera edición, que se desarrollará a lo largo de 3 días en diferentes lugares, se centrará en las mujeres compositoras y músicas. Mostraremos la riqueza de la música electrónica y electroacústica, con piezas de repertorio, electrónica en directo, actuaciones de artistas nacionales e internacionales y una nueva creación encargada especialmente para el festival.

De la iglesia de Saint-Jacques a la Cartonnerie (SMAC), pasando por el escenario de la Ópera de Reims para una mañana fuera de lo común, a lo largo de 3 días le haremos descubrir un amplio y original abanico de mujeres en la música electrónica.

El programa completo en cesare-cncm.com

Rêves électroniques ist ein Highlight von Césaré, Centre national de création musicale? Reims, das der explorativen elektronischen Musik gewidmet ist.

Diese erste Ausgabe, die sich über drei Tage an verschiedenen Orten erstreckt, bietet die Gelegenheit, sich auf Komponistinnen und Musikerinnen zu konzentrieren. Wir werden den Reichtum der elektronischen und elektroakustischen Musik zu Gehör bringen, indem wir Repertoire-Stücke, Live-Elektronik, Performances von nationalen und internationalen Künstlern und eine unveröffentlichte Kreation, die speziell für das Festival in Auftrag gegeben wurde, präsentieren.

Von der Kirche Saint-Jacques über La Cartonnerie (SMAC) bis hin zur Bühne der Opéra de Reims für einen Vormittag außerhalb des Bodens bieten wir Ihnen drei Tage lang die Möglichkeit, ein breites und neuartiges Panel der elektronischen Musik für Frauen zu entdecken.

Das gesamte Programm auf cesare-cncm.com

