Mardis du Floor : DOPE.GNG + LooRr 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 26 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

DOPE.GNG c’est Yabock et Zilla qui explorent les extrêmes de leurs émotions, allant de l’explosivité à la douceur tout en naviguant sur la frontière entre le mal de vivre et l’euphorie. Autant dans le studio que sur scène, ces jeunes vingtenaires expérimentent l’excès depuis 2016, mais célèbrent en ce moment la sortie de leur dernier projet: la série NRNTB. Ce duo singulier tout droit sorti du ‘Chlag saura vous charmer avec ses basses lourdes et ses mélodies mielleuses !

LooRr c’est un artiste qui avance toujours en binome avec LaFleche – son DJ et beatmaker – entouré d’une équipe de fidèles. Ce très jeune projet fait tout pour se démarquer et proposer une musique spontanée, qui vient du cœur. Leur objectif est de faire partie de la prochaine vague d’activistes et d’artistes rap qui arrive.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . .

84 Rue du Docteur Lemoine La Cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



DOPE.GNG is Yabock and Zilla exploring the extremes of their emotions, ranging from explosive to mellow, while navigating the border between motion sickness and euphoria. As much in the studio as on stage, these young twentysomethings have been experimenting with excess since 2016, but are currently celebrating the release of their latest project: the NRNTB series. This singular duo straight out of ?Chlag will charm you with their heavy bass and honeyed melodies!

LooRr is an artist who always works in tandem with LaFleche – his DJ and beatmaker – surrounded by a loyal team. This very young project does everything to stand out and offer spontaneous, heartfelt music. Their goal is to be part of the next wave of activists and rap artists on the horizon

DOPE.GNG son Yabock y Zilla explorando los extremos de sus emociones, que van de lo explosivo a lo meloso mientras navegan por la frontera entre el mareo y la euforia. Tanto en el estudio como en el escenario, estos jóvenes veinteañeros llevan experimentando con el exceso desde 2016, pero actualmente celebran el lanzamiento de su último proyecto: la serie NRNTB. Este dúo singular, salido directamente de Chlag, te seducirá con sus bajos pesados y sus melodías melosas

LooRr es un artista que trabaja siempre en tándem con LaFleche -su DJ y beatmaker- rodeado de un equipo fiel. Este jovencísimo proyecto hace todo lo posible por destacar y ofrecer una música espontánea que sale del corazón. Su objetivo es formar parte de la próxima oleada de activistas y artistas de rap en el horizonte

DOPE.GNG sind Yabock und Zilla, die die Extreme ihrer Emotionen erforschen, von explosiv bis sanft, und dabei auf der Grenze zwischen Lebensmüdigkeit und Euphorie navigieren. Sowohl im Studio als auch auf der Bühne experimentieren die Mittzwanziger seit 2016 mit Exzessen, feiern aber gerade die Veröffentlichung ihres neuesten Projekts: die NRNTB-Serie. Dieses einzigartige Duo, das direkt aus dem ?Chlag kommt, wird Sie mit seinen schweren Bässen und seinen honigsüßen Melodien verzaubern!

LooRr ist ein Künstler, der immer mit LaFleche – seinem DJ und Beatmaker – und einem treuen Team zusammenarbeitet. Dieses sehr junge Projekt setzt alles daran, sich von der Masse abzuheben und spontane Musik anzubieten, die von Herzen kommt. Ihr Ziel ist es, Teil der nächsten Welle von Aktivisten und Rap-Künstlern zu werden, die auf uns zukommt

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne