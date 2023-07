Concert : Petite Noir + Okala 84 Rue du Docteur Lemoine Reims, 23 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Artiste congolais né en Belgique et élevé en Afrique du Sud, PETITE NOIR est le fondateur du mouvement musical et culturel « Noirwave » qui puise son énergie créatrice dans l’esthétique punk et l’identité fragmentée de la diaspora africaine d’aujourd’hui.

Après « Numbers » qui a récemment marqué la fin de son hiatus, il revient avec son nouveau et contagieux single « Simple Things » accompagné du célèbre trompettiste de jazz nommé aux Grammy Awards, Theo Croker..

84 Rue du Docteur Lemoine La cartonnerie

Reims 51100 Marne Grand Est



A Congolese artist born in Belgium and raised in South Africa, PETITE NOIR is the founder of the « Noirwave » musical and cultural movement, which draws its creative energy from the punk aesthetic and fragmented identity of today?s African diaspora.

After « Numbers », which recently marked the end of his hiatus, he returns with his infectious new single « Simple Things », accompanied by Grammy-nominated jazz trumpeter Theo Croker.

Artista congoleña nacida en Bélgica y criada en Sudáfrica, PETITE NOIR es la fundadora del movimiento musical y cultural « Noirwave », que extrae su energía creativa de la estética punk y la identidad fragmentada de la diáspora africana actual.

Tras « Numbers », que recientemente marcó el final de su paréntesis, regresa con su nuevo y contagioso single « Simple Things », acompañado por el trompetista de jazz nominado a los Grammy Theo Croker.

Der in Belgien geborene und in Südafrika aufgewachsene kongolesische Künstler PETITE NOIR ist der Gründer der musikalischen und kulturellen Bewegung « Noirwave », die ihre kreative Energie aus der Punk-Ästhetik und der zersplitterten Identität der heutigen afrikanischen Diaspora schöpft.

Nach « Numbers », das vor kurzem das Ende seiner Auszeit markierte, kehrt er mit seiner neuen, ansteckenden Single « Simple Things » zurück, begleitet von dem berühmten, für den Grammy nominierten Jazztrompeter Theo Croker.

