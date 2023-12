humour : les vilaines 84 Rue des Augustins Bayonne, 5 juin 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 20:30:00

fin : 2024-06-05

Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle !

En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude : mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies !

Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en CDI prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret.

Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis..

84 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne