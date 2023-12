Pagnozoo cirque equestre : Rêves de chevaux 84 rue de Dole Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 17:00:00

fin : 2024-01-07 19:00:00 . Rêves de chevaux, nouveau spectacle du cirque Pagnozoo à Besançon !

Rendez-vous du 26 décembre 2023 au 7 janvier 2024, 84 rue de Dole pour découvrir la féérie équestre hivernale de la compagnie Pagnozoo.

Spectacle sous chapiteau chauffé, représentation quotidienne à 17h

jours de relâche : les 29, 30, 31 décembre et le 4 janvier EUR.

84 rue de Dole Pagnozoo

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

