84 CLASSICO: CARTE BLANCHE A 100-16 L’EQUIPE La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 2 février 2024.

84 CLASSICO: CARTE BLANCHE A 100-16 L’EQUIPE ♫RAP HIP HOP♫ Vendredi 2 février, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) GRATUIT SUR RESERVATION

100-16 L’Equipe

Le groupe mythique 100-16 L’équipe revient sur scène pour le concert le plus attendu de ce début d’année. Ils joueront de nouveaux morceaux exclusifs, entourés par la nouvelle génération rap du 84. Attendez-vous à une soirée exceptionnelle!!

MASAH

Jeune rappeur des quartiers de l’Isle sur la sorgue, Masah arrive avec son style sombre et ténébreux. Entre ancienne et nouvelle école, il manie la plume avec maturité.

KX

Originaire de la rocade à Avignon, KX boxe avec les mots depuis tout jeune. Son énergie et sa détermination font de lui un artiste à toutes épreuves.

OCHO CUATRO

Rythme dansant, musique street afro, le collectif Ocho Cuatro fait bouger le public partout où il passe. Avec leur originalité, ils enflammeront la salle comme jamais.

HKM

Avec une forte culture musicale, le talentueux HKM foule la scène pour nous présenter ses nouvelles gammes. Fier de ses origines marocaines, il tire son expérience de ses sonorités orientales.

YR

Aux multiples facettes, YR prouve qu’il s’adapte à tous les terrains. Entre sons commerciaux et musiques urbaines, il dévoile son univers et nous fait découvrir sa personnalité.

