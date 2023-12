Soirée du Nouvel An 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc, 31 décembre 2023 21:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Nouvel an concert de Juke Joint et dj set d’Anders.

2023-12-31 21:00:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

84 chemin de la Tournette Maison des Artistes

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



New Year?s concert by Juke Joint and dj set by Anders

Concierto de Año Nuevo de Juke Joint y dj set de Anders

Neujahrskonzert von Juke Joint und Dj-Set von Anders

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc