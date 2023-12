Atelier DJ 12 ans 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc, 20 décembre 2023 15:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Cet atelier de 1h30, réservé aux enfants de plus de 12 ans, permettra d’acquérir les compétences fondamentales du mix Dj. La découverte, la pratique et le partage sont les maîtres-mots de cet atelier..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. EUR.

84 chemin de la Tournette Maison des Artistes

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This 1h30 workshop, reserved for children aged 12 and over, will teach the fundamental skills of mix DJing. Discovery, practice and sharing are the key words of this workshop.

En este taller de una hora y media de duración, dirigido a niños a partir de 12 años, se enseñarán las técnicas fundamentales de la mezcla de DJ. Descubrir, practicar y compartir son las palabras clave de este taller.

In diesem 1,5-stündigen Workshop für Kinder ab 12 Jahren werden die Grundfertigkeiten des Dj-Mixens vermittelt. Entdecken, üben und teilen sind die Schlüsselbegriffe dieses Workshops.

