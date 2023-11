Atelier Dj 10/15 ans 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc, 3 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Réservation fortement conseillée 06 71 70 21 78

Atelier DJ – Apprenez à mixer comme un DJ Pro !

Atelier payant de 14h à 16h30, places limitées : 15 € /pers.

House Party gratuite de 17h à 19h.

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

84 chemin de la Tournette Maison des Artistes

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Reservations strongly advised 06 71 70 21 78

DJ Workshop – Learn to mix like a DJ Pro!

Fee-based workshop from 2pm to 4:30pm, limited places: €15 /pers.

Free house party from 5pm to 7pm

Se recomienda encarecidamente reservar 06 71 70 21 78

Taller de DJ – ¡Aprenda a mezclar como un DJ profesional!

Taller de pago de 14.00 a 16.30 h, plazas limitadas: 15 euros/persona.

Fiesta house gratuita de 17.00 a 19.00 h

Reservierung dringend empfohlen 06 71 70 21 78

DJ-Workshop – Lernen Sie, wie ein Profi-DJ zu mixen!

Kostenpflichtiger Workshop von 14h bis 16h30, begrenzte Plätze: 15 € /Pers.

Kostenlose House Party von 17:00 bis 19:00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc