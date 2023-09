Festival Courts et Circuits #6 84 Avenue de Buros Pau, 6 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

COURTS CIRCUITS vous accueille sous un chapiteau de cirque, avec ses artistes, sa buvette, ses repas conviviaux et toute une équipe sur le pont pour que la fête soit belle ! C’est ça Courts Circuits !.

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . EUR.

84 Avenue de Buros

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



COURTS CIRCUITS welcomes you under a circus tent, with its artists, refreshment bar, convivial meals and a whole team on deck to make sure the party goes off with a bang! That’s Courts Circuits!

COURTS CIRCUITS le da la bienvenida bajo una carpa de circo, con sus artistas, su bar de refrescos, sus comidas de convivencia y todo un equipo a bordo para que la fiesta sea todo un éxito ¡Eso es Courts Circuits!

COURTS CIRCUITS empfängt Sie in einem Zirkuszelt, mit seinen Künstlern, seinem Imbiss, seinen geselligen Mahlzeiten und einem Team, das alles tut, damit das Fest schön wird! Das ist Courts Circuits!

