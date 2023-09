Festival Courts et Circuits #6 84 Avenue de Buros Pau, 6 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

COURTS CIRCUITS c’est un chapiteau, des artistes, des repas et VOUS…

Courts Circuits vous accueille sous un chapiteau de cirque avec sa buvette, son espace scénique, ses repas conviviaux et toute une équipe sur le pont pour que la fête soit belle.Cette année, vous y découvrirez des artistes conteurs, dessinateurs, acrobates, comédiens et musiciens à destination de tous les publics !

19:30 De la Mort qui Rue – Duo espiègle théâtral – Vouzénou Compañî (33)

21:30 Animaux Totem – Concert dessin animé – duo Kôhba et Valentina Bencina (64).

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

84 Avenue de Buros

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



COURTS CIRCUITS is a big top, artists, meals and YOU?

Courts Circuits welcomes you under a circus big top, with its refreshment bar, stage area, convivial meals and a whole team on deck to make sure you have a great time. This year, you’ll discover storytellers, cartoonists, acrobats, comedians and musicians for all audiences!

19:30 De la Mort qui Rue – Mischievous theatrical duo – Vouzénou Compañî (33)

21:30 Animaux Totem – Cartoon concert – duo Kôhba and Valentina Bencina (64)

COURTS CIRCUITS es una carpa, artistas, comidas y USTED?

Courts Circuits le da la bienvenida a una carpa de circo con bar, espacio escénico, comidas de convivencia y todo un equipo que se encargará de que la fiesta sea todo un éxito. Este año, descubrirá cuentacuentos, caricaturistas, acróbatas, actores y músicos para todos los públicos

19:30 De la Mort qui Rue – Dúo teatral travieso – Vouzénou Compañî (33)

21:30 Animaux Totem – Concierto de dibujos animados – dúo Kôhba y Valentina Bencina (64)

COURTS CIRCUITS ist ein Zirkuszelt, Künstler, Mahlzeiten und SIE!

Courts Circuits empfängt Sie in einem Zirkuszelt mit einer Bar, einer Bühne, geselligen Mahlzeiten und einem Team, das alles tut, um das Fest zu einem Erfolg zu machen. Dieses Jahr werden Sie Künstler entdecken, die Geschichten erzählen, Zeichnungen anfertigen, Akrobaten, Schauspieler und Musiker, die alle Zielgruppen ansprechen

19:30 De la Mort qui Rue – Schelmisches Theaterduo – Vouzénou Compañî (33)

21:30 Animaux Totem – Cartoon-Konzert – Duo Kôhba und Valentina Bencina (64)

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pau