Livarot Pays d’Auge, le mardi 12 avril à 09:30

La première édition de cette course réservée aux cyclistes professionnels s’est déroulée en 1906. Cette année les coureurs devront parcourir près de 214 kms et traverseront les départements de l’Eure, de l’Orne avec une arrivée dans le Calvados à Livarot. **Progamme de la journée :** _Ville départ Pont Audemer_ * 09h35 : présentation des coureurs au podium protocolaire * 10h45 : départ fictif rue de la République à Pont-Audemer * 11h05 : départ réel de la course rue de la République à Pont-Audemer

entrée libre

La traditionnelle course cycliste Paris-Camembert s'élancera de Pont Audemer (Eure) avec une arrivée à Livarot-Pays d'Auge (Calvados)

