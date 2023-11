ATELIER DE PÂQUES VINS & CHOCOLATS – MAISON LOUIS DE GRENELLE 839 rue Marceau Saumur, 30 mars 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Qui a dit que Pâques était réservé aux enfants ? Le week-end du 30 mars au 1er avril, la Maison Louis de Grenelle vous invite pour un atelier d’accords chocolats et fines bulles sous forme de jeu !.

2024-03-30 fin : 2024-03-30 . EUR.

839 rue Marceau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Who said Easter was just for kids? On the weekend of March 30 to April 1, Maison Louis de Grenelle invites you to a chocolate and fine bubbles pairing workshop in the form of a game!

¿Quién dijo que la Semana Santa era sólo para niños? El fin de semana del 30 de marzo al 1 de abril, la Maison Louis de Grenelle le invita a un taller de emparejamiento de chocolate y finas burbujas en forma de juego

Wer sagt, dass Ostern nur etwas für Kinder ist? Am Wochenende vom 30. März bis zum 1. April lädt Sie das Maison Louis de Grenelle zu einem Workshop ein, bei dem Schokolade und Sekt in Form eines Spiels aufeinander abgestimmt werden!

