LE NOËL DE LOUIS 839 rue Marceau Saumur, 1 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’atmosphère de Noël est sur le point d’envahir la Maison Louis de Grenelle, pour un événement incontournable : « Le Noël de Louis ». Vous êtes invités à plonger dans la magie des fêtes de fin d’année lors de ces trois jours exceptionnels..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

839 rue Marceau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The atmosphere of Christmas is about to invade Maison Louis de Grenelle, for an unmissable event: « Le Noël de Louis ». You’re invited to immerse yourself in the magic of the festive season for three exceptional days.

El ambiente navideño está a punto de invadir la Maison Louis de Grenelle, para una cita ineludible: « Le Noël de Louis ». Le invitamos a sumergirse en la magia de las fiestas durante tres días excepcionales.

Die weihnachtliche Atmosphäre ist dabei, das Maison Louis de Grenelle für eine unumgängliche Veranstaltung zu erobern: « Le Noël de Louis ». Sie sind herzlich eingeladen, an diesen drei außergewöhnlichen Tagen in den Zauber der Weihnachtszeit einzutauchen.

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire