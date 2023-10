Salon du Bien-Être Octobre Rose 835 rue des Ecoles Virazeil, 15 octobre 2023, Virazeil.

Virazeil,Lot-et-Garonne

Sur le parking de la salle des fêtes – A partir de 9h30 : départ randonnée solidaire, animations pour enfant, café, soupe rose et tombola offerts par la municipalité de Virazeil.

En parallèle, dans la salle des fêtes – 2ème édition du Salon du Bien-Être :

Une vingtaine de praticiens évoluant dans le domaine du bien-être ainsi que des associations seront réunis pour récolter des fonds au profit d’Action Cancer 47.

Tout au long de la journée, vous pourrez tester chaque pratique et découvrir nos ateliers collectifs et participer à notre tombola.

Stand de goodies Octobre Rose, expo-vente de tableaux, restauration ainsi que snack de 9h30 à 17h00..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

835 rue des Ecoles Salle des Fêtes de Virazeil

Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In the Salle des Fêtes parking lot – From 9:30 am: start of a solidarity hike, children’s entertainment, coffee, pink soup and tombola donated by Virazeil town council.

At the same time, in the salle des fêtes – 2nd edition of the Salon du Bien-Être :

Some twenty wellness practitioners and associations will be on hand to raise funds for Action Cancer 47.

Throughout the day, you’ll be able to try out each of our practices, discover our group workshops and take part in our tombola.

Pink October goodies stand, painting exhibition and sale, catering and snacks from 9.30 a.m. to 5.00 p.m.

En el aparcamiento del ayuntamiento – A partir de las 9.30 h: salida de la marcha solidaria, animación infantil, café, sopa rosa y tómbola donada por el ayuntamiento de Virazeil.

A la misma hora, en el ayuntamiento, 2ª edición del Salón del Bienestar:

Una veintena de profesionales y asociaciones del bienestar estarán presentes para recaudar fondos en favor de Action Cancer 47.

Durante todo el día, podrá probar cada práctica, descubrir nuestros talleres colectivos y participar en nuestra tómbola.

De 9.30 a 17.00 horas, habrá un puesto de regalos del Octubre Rosa, una exposición y venta de cuadros, comida y tentempiés.

Auf dem Parkplatz der Festhalle – Ab 9.30 Uhr: Start der Solidaritätswanderung, Kinderanimationen, Kaffee, rosa Suppe und Tombola, die von der Gemeinde Virazeil angeboten werden.

Parallel dazu, im Festsaal – 2. Ausgabe des Salon du Bien-Être :

Rund zwanzig Praktiker aus dem Wellness-Bereich sowie Vereine werden zusammenkommen, um Geld für Action Cancer 47 zu sammeln.

Den ganzen Tag über können Sie die verschiedenen Praktiken ausprobieren, unsere Gruppenworkshops entdecken und an unserer Tombola teilnehmen.

Stand mit Goodies zum Rosa Oktober, Bilderausstellung, Essen und Trinken sowie Snacks von 9:30 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Val de Garonne