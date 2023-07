Les Visites du jeudi > La LoupBar Moyon 830 Route de l’Aubannerie Moyon Villages, 7 septembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Rendez-vous le 07 septembre 2023 à la Brasserie La LoupBar Moyon-Villages à 15h dans le cadre des Visites du Jeudi !

Visite d’une heure. Gratuit.

Réservations au 02 33 56 34 02..

2023-09-07 15:00:00 fin : 2023-09-07 . .

830 Route de l’Aubannerie Moyon

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



Join us on September 07, 2023 at Brasserie La LoupBar Moyon-Villages at 3pm as part of the Thursday Visits!

One-hour visit. Free admission.

Reservations on 02 33 56 34 02.

Únase a nosotros el 07 de septiembre de 2023 en la Brasserie La LoupBar Moyon-Villages a las 15:00 en el marco de las Visitas de los Jueves

Visita de una hora. Entrada gratuita.

Reservas en el 02 33 56 34 02.

Wir treffen uns am 07. September 2023 in der Brasserie La LoupBar Moyon-Villages um 15 Uhr im Rahmen der Visites du Jeudi!

Besichtigung von einer Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos.

Reservierungen unter 02 33 56 34 02.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche