Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS ski world cup 83 rue park city Courchevel, 21 décembre 2023, Courchevel.

Courchevel,Savoie

Audi FIS COUPE DU MONDE FEMININE DE SKI ALPIN

Jeudi 21 décembre 2023, les meilleures skieuses de la planète ont rendez-vous sur le stade Émile-Allais pour une épreuve de slalom en nocturne..

2023-12-21 16:00:00 fin : 2023-12-21 . .

83 rue park city Courchevel

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Audi FIS WOMEN’S ALPINE SKI WORLD CUP

On Thursday, December 21, 2023, the world’s best women skiers meet at the Émile-Allais stadium for a night-time slalom race.

Audi FIS COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ ALPINO FEMENINO

El jueves 21 de diciembre de 2023, las mejores esquiadoras del mundo se darán cita en el estadio Émile-Allais para disputar una carrera nocturna de slalom.

Audi FIS WELTWETTKAMPF FÜR FRAUEN IM ALPIN SKI

Am Donnerstag, dem 21. Dezember 2023, treffen sich die besten Skifahrerinnen der Welt im Stade Émile-Allais zu einem Nachtslalom-Wettbewerb.

Mise à jour le 2023-10-25 par Mairie de Courchevel