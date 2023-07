MADRIG’ART 83 Rue du Dr Godard Mamers, 29 juillet 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Pour cette nouvelle édition du Madrig’art, Marc et Hervé vous proposent un défilé spectacle sur le thème du Rock n’roll.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 21:30:00. .

83 Rue du Dr Godard

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



For this new edition of Madrig’art, Marc and Hervé offer you a fashion show on the theme of Rock n’roll

Para el Madrig’art de este año, Marc y Hervé organizan un desfile de moda sobre el tema del rock’n’roll

Für diese neue Ausgabe von Madrig’art bieten Ihnen Marc und Hervé eine Showmodenschau zum Thema Rock n’roll an

Mise à jour le 2023-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire