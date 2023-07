Visite guidée 83 rue du dr godard, 72600 mamers Mamers, 17 septembre 2023, Mamers.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 10h00 83 rue du dr godard, 72600 mamers Entrée libre sur réservation

Visite d’un lieu emblématique de la commune; ce manoir abrite aujourd’hui une collection d’objets hétéroclytes retraçant des souvenirs du passé. Ce lieu est aussi une chambre d’hôtes. Une annexe dans le parc de la demeure dispose d’une collection spécifique retraçant l’histoire la commune.

83 rue du dr godard, 72600 mamers 83 rue docteur godard, 72600 mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 06 78 08 18 35 https://www.facebook.com/madrigal72600/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 08 18 35 »}] Petit manoir de caractère période Napoléon III, ayant appartenu à un industriel local. La visite proposée est un circuit à l’intérieur de l’habitation, le parc et l’annexe patrimoniale abritant une collection d’objets retraçant l’histoire industrielle de la commune Parking le long de la rue du Docteur Godard (possible de chaque côté de la rue)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

studio Kahak Mamers (72600)