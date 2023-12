Téléthon à Clérieux 83 rue de la vallée Clérieux, 1 décembre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Marche semi-nocturne de 17h à 19h de 2,6 et 12 km à travers la campagne. Départ de la maison des associations.

A l’intérieur, repas campagnard (charcuterie, soupe à l’oignon et tomme de chèvre).

Stands de vente de vêtements, déco de Noël…

Buvette.

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 19:00:00. .

83 rue de la vallée Maison des Associations

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Semi-nocturnal walk from 5pm to 7pm of 2, 6 and 12 km through the countryside. Departure from the Maison des Associations.

Inside, country-style meal (charcuterie, onion soup and goat’s tomme).

Stalls selling clothes, Christmas decorations…

Refreshment bar

Caminata de media noche de 17:00 a 19:00 de 2, 6 y 12 km por el campo. Salida de la Maison des Associations.

En el interior, comida campestre (embutidos, sopa de cebolla y queso de cabra).

Puestos de venta de ropa, adornos navideños, etc.

Bar

Halbnächtlicher Spaziergang von 17:00 bis 19:00 Uhr über 2,6 und 12 km durch die Landschaft. Start am Haus der Vereinigungen.

Im Inneren, ländliches Essen (Wurstwaren, Zwiebelsuppe und Ziegentomme).

Verkaufsstände für Kleidung, Weihnachtsdekoration usw.

Getränkestand

Mise à jour le 2023-11-27 par Valence Romans Tourisme