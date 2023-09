Découverte du village au début du 20ème siècle – Journées Européennes du Patrimoine 83 rue de la Vallée Clérieux, 16 septembre 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Nous cheminerons dans les rues du village, de la gare du tram aux usines de chaussures et filatures en découvrant, les commerces d’autrefois, les monuments publics, écoles de filles et de garçons, l’église et les querelles de clochers !….

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

83 rue de la Vallée Association Patrimoine Culture et Traditions

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’ll walk through the village streets, from the streetcar station to the shoe factories and spinning mills, discovering the shops of yesteryear, the public monuments, the girls? and boys? schools, the church and the quarrels between the steeples!…

Pasearemos por las calles del pueblo, desde la estación del tranvía hasta las fábricas de zapatos y las hilanderías, descubriendo las tiendas de antaño, los monumentos públicos, las escuelas de niñas y niños, la iglesia y las peleas entre los campanarios…

Wir werden durch die Straßen des Dorfes wandern, von der Straßenbahnhaltestelle bis zu den Schuhfabriken und Spinnereien, und dabei die früheren Geschäfte, die öffentlichen Denkmäler, die Mädchen- und Jungenschulen, die Kirche und die Streitigkeiten zwischen den Kirchtürmen entdecken!

