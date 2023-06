Le Vazereau 83 ROUTE DU COTEAU La Roche-Clermault, 12 juin 2023, La Roche-Clermault.

La Roche-Clermault,Indre-et-Loire

Elevage de chèvres et transformation fromagère. Visite de la chèvrerie, avec support vidéo pour la fromagerie. Dégustation de fromages (Sur rendez-vous 06 10 13 41 85)..

83 ROUTE DU COTEAU

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Goat farm and cheese producer. Visit the goat house, with a video guide to cheesemaking. Taste our cheeses with a glass of Chinon. (Min. 8 persons, please book ahead)

Cría de cabras y transformación quesera. Visita de la granja de cabras, con soporte vídeo para la quesería. Degustación de queso acompañada por vino de Chinon (8 personas mínimo previa cita).

Ziegenzucht und Käseherstellung. Besichtigung des Ziegen Bauernhofs, durch Video für die Käsefabrik (wegen der Hygiene Vorschriften).Kostproben von Käse mit Wein aus Chinon (mindestens 8 Pers. nach Vereinbarung).

